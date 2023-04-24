攜程：五一內地赴港機票預訂量按年升15倍　香港續成內地客熱門目的地

自去年通關以來，本港旅遊業正逐步復甦。攜程（9961）旗下攜程旅行公布最新數據顯示，隨著人手和旅遊設施漸恢復正常，近月的本港入境旅遊已回升至令人欣喜的水平，更錄得五一長假內地赴港機票預訂量按年升15倍。

預訂量大幅增長

攜程指，觀察到香港入境旅遊随着五一黄金周的臨近強勁復甦，Ctrip攜程旅行數據顯示，4月 29日至5月5日期間，中國大陸至香港的機票預訂量按年增長1,523.53%，即15倍，而前5大客源城市分別是南京、成都、北京、上海、杭州，與一周前相比，預訂人數分別增加了 64%、42%、29%、24%和 21%；酒店預訂量也較一周前增長 52.23%，或按年增長 18.35%。前五大客源城市為深圳（升 97%）、廣州（升93%）、上海（升 64%）、北京（升 48%）、杭州（升 4%）。