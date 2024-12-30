攜程：港人今年平均出境1.9次 越趨探索日本鈴鹿桑名等冷門地

攜程指儘管港人依然熱衷於台北、曼谷、東京、首爾和大阪等熱門短途旅遊目的地，惟今年深度遊蔚然成風，越來越多港人開始探索小眾目的地，例如日本鈴鹿市、桑名市、意大利小鎮Monza及菲律賓愛妮島等。

Z世代熱衷演唱會

千禧世代仍然是出境旅遊的主力軍，佔整體出遊旅客46%。值得關注的是，X世代旅客比例上升至33%，反映更多中年群體重拾旅遊興致，尤其關注家庭旅行和美食探索。Z世代則佔14%，展現年輕一代的旅遊潛力，他們尤其熱衷於演唱會、音樂節和體育賽事等活動盛事。以今年5月和10月的IU及太陽香港站演唱會為例，平台數據顯示，90後觀眾比例超過一半，00後佔比則超過三成半。

廣州熱雪奇蹟和深圳野生動物園最受港人歡迎

高鐵預訂數據顯示，今年大灣區最受歡迎的五大城市分別是深圳、廣州、珠海、中山和佛山。出行高峰期集中在3月、6月及8月，正值復活節、端午節長周末以及暑假旺季。酒店預訂數據顯示，旅客通常前往內地作短途旅遊，平均逗留一至兩晚。至於景點方面，廣州熱雪奇蹟和深圳野生動物園最受港人歡迎，而新景點卡魯冰雪世界、長隆飛船樂園亦躋身十大受歡迎景點產品之列。