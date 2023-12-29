攜程Trip.com香港站預訂量大增1.18倍，港人最愛飛日本？｜企業動態

Trip.com香港站表示，港人壓抑數年的旅遊意慾終得滿足，其網站平均每位用戶乘坐1.7次航班出境，每人平均出遊總行程，達3,023公里，相當於圍繞香港6圈；而出遊最多的年齡階層，介乎23至34歲的 「Gen Z」及千禧世代。

2023年香港宣布開關，旅遊業展現強勁韌性，出境遊和入境遊均呈現顯著復甦。旅遊服務供應商攜程（9961）旗下「Trip.com」香港站，公布2023年香港出境遊和入境遊數據，與疫情前同期相比，今年1月1日至12月26日期間，錄得整體預訂量顯著增長118%。

港人喜愛的旅遊目的地為日本？

Trip.com香港站又指，根據其航班預訂數據顯示，短途旅行仍然是港人的首選，而最受歡迎的目的地與疫情前相同，包括台北、曼谷、東京、首爾、大阪；預訂窗口亦已回到疫情前的水平，顯示旅客對提前計劃及預訂行程重拾信心，並透過提前預訂，獲得最優惠的價格。

Trip.com香港站今年預訂窗口（天）

大阪（2023年：54.6｜疫情前：55.4）

東京（2023年：50.5｜疫情前：49.4）

首爾（2023年：41.8｜疫情前：37.8）

曼谷（2023年：41.6｜疫情前：42.2）

台北（2023年：36.7｜疫情前：33.2）

香港旅客愛坐高鐵遊內地

Trip.com香港站稱，自今年1月跨境高鐵服務恢復通車以來，從香港前往內地各大城市的旅客人數顯著增加。高峰期於今年4月出現，隨後是12月和9月，因該些月份恰逢清明節及復活節、聖誕節兩個長假期，以及中秋節的長週末，酒店預訂數據顯示，旅客通常前往內地作1至3天的短線旅遊。