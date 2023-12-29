攜程Trip.com香港站預訂量大增1.18倍，港人最愛飛日本？｜企業動態

2023年香港宣布開關，旅遊業展現強勁韌性，出境遊和入境遊均呈現顯著復甦。旅遊服務供應商攜程（9961）旗下「Trip.com」香港站，公布2023年香港出境遊和入境遊數據，與疫情前同期相比，今年1月1日至12月26日期間，錄得整體預訂量顯著增長118%。
人均出遊總行程能圍繞香港6圈
Trip.com香港站表示，港人壓抑數年的旅遊意慾終得滿足，其網站平均每位用戶乘坐1.7次航班出境，每人平均出遊總行程，達3,023公里，相當於圍繞香港6圈；而出遊最多的年齡階層，介乎23至34歲的 「Gen Z」及千禧世代。
港人喜愛的旅遊目的地為日本？
Trip.com香港站又指，根據其航班預訂數據顯示，短途旅行仍然是港人的首選，而最受歡迎的目的地與疫情前相同，包括台北、曼谷、東京、首爾、大阪；預訂窗口亦已回到疫情前的水平，顯示旅客對提前計劃及預訂行程重拾信心，並透過提前預訂，獲得最優惠的價格。
Trip.com香港站今年預訂窗口（天）
- 大阪（2023年：54.6｜疫情前：55.4）
- 東京（2023年：50.5｜疫情前：49.4）
- 首爾（2023年：41.8｜疫情前：37.8）
- 曼谷（2023年：41.6｜疫情前：42.2）
- 台北（2023年：36.7｜疫情前：33.2）
香港旅客愛坐高鐵遊內地
Trip.com香港站稱，自今年1月跨境高鐵服務恢復通車以來，從香港前往內地各大城市的旅客人數顯著增加。高峰期於今年4月出現，隨後是12月和9月，因該些月份恰逢清明節及復活節、聖誕節兩個長假期，以及中秋節的長週末，酒店預訂數據顯示，旅客通常前往內地作1至3天的短線旅遊。
而根據該網的航班和高鐵預訂數據，香港旅客前往內地城市頭五位分別為廣州、深圳、汕尾、上海和東莞。同時，廣州長隆歡樂世界雪飄飄冰雪世界和深圳野生動物園亦入選十大最受港人歡迎的當地體驗及景點產品。