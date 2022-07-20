支付安排｜銀公：物業交易增支付安排 住宅轉按毋須經律師行

香港銀行公會宣布，於金管局全力支持下，銀行業界將就物業交易提供多一個支付方法選項(支付安排)，以提升客戶保障。而有關支付安排將會涵蓋住宅物業轉按個案，包括住宅樓宇內的車位。而這類交易較為簡單，能讓銀行觀察支付安排的執行情況。

在支付安排下，新造按揭銀行當進行轉按交易時，會把按揭款項通過銀行間即時支付系統直接支付予原有按揭銀行，而不會再把款項預先支付律師行託管，再以律師行支票清繳客戶原有按揭貸款。若轉按銀行批出的貸款高於原有按揭貸款，新造按揭銀行會把額外款項轉至借款人在該銀行的還款戶口。

試點範圍 擴至所有公會會員

銀公指，支付安排是銀行業數碼進程的其中一環，目的是透過銀行之間的直接電子轉帳提升客戶保障。銀公已與包括金管局在內的不同持分者商討，部分銀行亦已順利完成一連串的試點轉按交易。因此，該試點計劃現擴展至所有相關公會會員。支付安排將有助避免客戶款項在出現不可預見情況時被凍結，加強對住宅按揭客戶的保障

所有現時為本港住宅物業提供港元按揭貸款的公會會員，應於今年底前為採納支付安排做好準備。銀行需向尋求轉按的客戶提供採用支付安排這個選項。

避免經由律師樓暫管大額款項之風險

中原按揭董事總經理王美鳳表示，有關新安排之轉按貸款金額由新按揭銀行透過即時支付系統直接過數至原有按揭銀行，若涉及套現金額則由銀行直接過數至按揭客戶之指定銀行戶口，毋須經由律師樓處理交易金額，避免過去曾出現律師樓營運或被凍結資金問題而令交易或按揭放款交付頓時受影響。新安排之直接付款安排可針對性避免經由律師樓暫管大額款項之風險問題，改由銀行之間直接過數，可為轉按客戶在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險，相信轉按客戶在瞭解有關安排細節後，會樂於選用新安排以增加保障。

王美鳳續指出，先為轉按交易推出直接付款安排供客戶選擇屬合適，因轉按較涉及業權轉換之物業交易來得簡單，當這項新安排累積經驗後，再於日後擴展及推行物業交易的替代付款機制，相信流程可較易銜接暢順，客戶亦可更易瞭解新安排做法。