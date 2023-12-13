支付平台Adyen： 三大支付趨勢 來年將衝擊港業

支付平台Adyen表示，來年營商環境在技術進步和消費者行為變化的推動下將繼續不斷演變，預計未來一年，3個主要的支付趨勢將對香港的企業產生重大影響。
三大趨勢包括嵌入式支付對電商平台的改變。Adyen指，現今的平台已將焦點放在完善交易流程，以尋求新的收入來源，因此愈來愈多平台將支付功能嵌入其服務之中。透過將支付嵌入其服務中，平台可以允許企業用戶簡易地設定其付款設置，這種轉變不僅可提高用戶滿意度及黏度，亦可為平台開闢新的收入來源。
第二是便攜式實體支付裝置的興起。Adyen指，包括Android、iPhone和Adyen終端機的支付裝置興起，允許商戶在現有系統內進行定制，簡化支付流程，更重新定義店面的設計，因為這些支付裝置讓顧客可在店內任何地方付款，因此商戶無需再設立傳統的收銀櫃台，這種靈活性令商戶可將店面設計成一個以顧客為中心的環境。
支付平台Adyen｜利用自身數據 培養客戶忠誠
第三是有效利用支付數據，以提升客戶忠誠度。Adyen表示，不少商戶正採用創新的方案，將實體店交易數據與線上顧客資料連結，以方便他們運用第一方支付數據，使企業能獨立地利用自身數據，而無需依賴外部來源。因此，持續完善以客為本的數據將成為市場營銷策略的重要一環。隨顧客對個人化互動的需求不斷增長，商戶開始了解到數據對於提供個人化體驗、培養客戶忠誠度和滿足客戶不斷變化的偏好方面的潛力。在接下來的一年，將支付數據融合到市場營銷策略中，將會是在全渠道零售領域中取得成功的關鍵。