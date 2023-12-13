支付平台Adyen： 三大支付趨勢 來年將衝擊港業

支付平台Adyen表示，來年營商環境在技術進步和消費者行為變化的推動下將繼續不斷演變，預計未來一年，3個主要的支付趨勢將對香港的企業產生重大影響。

三大趨勢包括嵌入式支付對電商平台的改變。Adyen指，現今的平台已將焦點放在完善交易流程，以尋求新的收入來源，因此愈來愈多平台將支付功能嵌入其服務之中。透過將支付嵌入其服務中，平台可以允許企業用戶簡易地設定其付款設置，這種轉變不僅可提高用戶滿意度及黏度，亦可為平台開闢新的收入來源。