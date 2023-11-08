支持內房｜人行張青松：樓市不會硬著陸

內地穩樓市措施持續。中國人民銀行副行長張青松昨在港出席國際金融領袖投資峰會致辭時指，不擔心內地經濟復甦、房地產調整等問題，強調對內地樓市有信心及樂觀，不會讓樓市「硬著陸」，未來仍看好內地樓市，因住房剛性需求持續。

張青松指，內地樓市近20年持續增長，全國人均住房建築面積，由2000年約22.8方米，升至2020年約41.8方米，接近發達經濟體水平，房地產不可能一直持續高增長，供求關係會出現變化，調整屬正常。人行已推出不同措施穩樓市包括減首套房貸息又推進城鎮化發展等，目前首要處理是防範調整樓市出現過快過急風險，不讓樓市「硬著陸」。他對樓市感相當樂觀，因城鎮化仍有較大提升空間，每年有1,000萬農村居民進入城市居住，住房剛性需求仍存在。

長期而言，他對內地經濟穩定向好基本面沒有改變，但若短期經濟指標未有明顯偏離長期趨勢，人行是願意讓市場發揮作用，並在必要時進行政策調整。

另有報道指人行將推動「第二支箭」支持民營房地產企業債券融資，涉新城控股(1030)、美的置業(3990)、龍湖集團(960)及金輝(9993)。第二支箭是為債券發行進行保險，由人行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化等支持民企發債。報道指，人行、住建部、金融監管總局、證監會聯合召集數家房企座談，了解行業資金狀況和融資需求，包括萬科(2202)、華潤置地(1109)、中國海外(688)等。