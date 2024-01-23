收市後7股發盈利預告 丘鈦預警 中遠報喜

丘鈦科技料少賺 35% 至 45% 丘鈦科技(1478)盈警，預期去年股東應佔綜合溢利按年減少約35%至45%。集團指，溢利減少主要受宏觀因素影響，全球智能手機的銷售數量下跌，集團應用於智能手機的攝像頭模組的銷售數量同比下滑，令營收較同期有所下降；人民幣兌美元匯率於仍然疲軟，令以美元計價進口結算的材料成本居高不下，對毛利率帶來負面影響；及集團投資的聯營公司經營仍未如理想，虧損額較同期擴大。不過，集團指攝像頭模組的需求情況於去年下半年已經逐步改善，產品規格升級亦逐步重回正軌，下半年的攝像頭模組銷售數量、指紋識別模組銷售數量、毛利率等經營情況較上半年也明顯改善，因此，對集團業務發展的長期前景保持堅定的信心。

中遠海能去年純利最少升 1 倍 中遠海能(1138)盈喜，預期去年純利約31億元至39億元人民幣(相當於約34.07億元至42.86億港元)，較2022年同期重述後純利增長約112.18%至166.94%。集團指，增長主要由於去年國際油輪運價在劇烈波動的市場環境中整體表現較為堅挺；公司內貿油輪業務保持穩定，全年預計實現毛利約人民幣15億元，升17.9%；公司處置老舊船舶等獲得收益；受益於內貿運輸業務、LNG運輸業務的穩定增長，以及外貿運輸業務的堅挺表現。

上石化淨虧損最多 15.5 億人幣 上海石油化工(338)盈警，指按中國會計準則，去年錄淨虧損約12.65億元至15.46億元到人民幣；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損約12.47億元到15.25億元人民幣。集團表示，去年原油價格寬幅震盪，市場需求不振，化工產品與原料價差仍處低位，盈利空間較窄，公司主要化工產品價格平均跌幅高於原油加工成本跌幅，投資收益不佳等，上述原因綜合導致經營業績虧損。

濰柴動力純利增長最多 90% 濰柴動力(2338)盈喜，預期去年純利將按年增加約75%至90%，至85.84億元至93.2億元人民幣，淨利潤增加主要由於集團搶抓重卡行業結構性成長機遇，積極深化結構調整，強力突破戰略市場，相關產品銷量呈現高速增長，推動業績實現同比大幅增長。 國泰君安國際淨利潤或飆 1.7 倍 國泰君安國際(1788)盈喜，預期集團去年淨利潤1.8億元至2.2億元之間，較 2022年淨利潤約8,300萬元大幅躍升117%至165%，主要由於集團金融產品、股票承銷以及銀行利息收入大幅增長，同時財富管理業務保持良好發展。