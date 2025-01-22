收市越二萬 1個月高 港股6日漲千二點

特朗普正式上任美國總統首日暫未見明顯不利中國措施，港股氣氛續向好。恒生指數連升6個交易日，高見20,205點，收市漲180點或0.9%，報20,106點，為上月中後逾1個月收市高，並連升6個交易日累漲1,232點，主板成交額1,480億元。有分析認為，特朗普關稅政策短線對中港股市影響較小。

美國總統特朗普正式上任後，加徵關稅勢頭率先瞄準美洲區，暫未表明其對華政策。花旗銀行研究部董事總經理劉顯達預料，特朗普首階段對華加徽稅或於今年下半年先增加15個百分點，即將19%攀升至34%，相應給中國出口及國內生產總值GDP帶來6%和1%的負面影響。他認為，美國最終會否對華加徵60%關稅，還看雙方議價能力，而他認為美國對華議價能力並不如其對加拿大及墨西哥等國家高，關稅政策目前對中港股市短線影響較小。

劉顯達又認為，今年中國人民銀行將減息50個基點以支持經濟，低利率環境有利估值提升，相信今年A股整體表現將優於H股，呼籲投資者多關注A股內需及服務板塊，特別是有針對性政策助力的消費股，如汽車、電子消費品等，亦相信旅遊業發展將利好交通運輸板塊，同時低利率環境下看好收息股。

新世界融資581億 傳須千億抵押

另外，近日屢傳債務不利消息的新世界發展(017)，昨再傳須提供價值150億美元(約1,170億港元)的物業作為貸款抵押品，為其今明兩年到期的581億元無抵押貸款進行再融資，抵押品包括服務式公寓 K11 Artus、辦公大樓 K11 Atelier King's Road及新世界大廈。同時，外電又指瑞銀已停止接受新世界部分債券及股票作孖展貸款抵押，又指滙豐和花旗私人銀行亦已實行相關政策。