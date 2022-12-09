收復失地｜恒指二萬關在望 兩成科指股 本周漲逾20%

科技板塊再發威！繼內地後，昨港澳亦放寬新冠肺炎疫情防控措施，恒生指數最多飆707點，越19,500關口，收市仍漲635點或3.4%，報19,450點，收復周三失地；科指升勢更凌厲，全日飆265點或6.6%，報4,270點，收復兩日失地，收市計為約4個月高，累計本月漲12%。ATM再成升市火車頭，30隻科指成分股中，有6隻或20%本月累飆逾兩成，氣勢如虹。有分析估計大市短線將上試二萬大關。
「ATM」及友邦保險(1299)昨領升大市，騰訊控股(700)漲5.7%，貢獻恒指88點；美團(3690)大升6.5%，推升81點；阿里巴巴(9988)升5.1%，貢獻76點；友邦則飆5%，推高75點。北水續食胡，滬深港股通全共淨走資4.23億元，當中上海淨沽出16.32億元，深圳淨買12.09億元，但部分科技股持續吸資，騰訊淨買額達逾5億元，美團及快手(1024)亦淨吸逾2億元。
嗶哩嗶哩累飆近42%
累計30隻科指成分股中，本周錄升幅者近九成，有11股或37%累漲逾一成，嗶哩嗶哩(9626)、平安好醫生(1833)、阿里健康(241)、萬國數據(9698)、京東健康(6618)及明源雲(909)更累飆最少兩成，以嗶哩嗶哩大漲41.6%最亮麗。
野村升港股評級至中性
市況氣氛持續改善，大行對港股看法亦轉樂觀。野村證券報告指，內地重新開放及美國聯儲局的緊縮周期近尾聲下，看好亞洲股市明年表現，並將MSCI香港的評級由「減持」上調至「中性」，看好重啟受惠股及價值股。
另外，信安香港亦指港股最壞時刻已過，來季大市料在17,500點至20,000點區間上落。該行投資策略部主管陳曉蓉表示，今次熊市歷時21個月，較過往8次熊市平均11個月長，累計高位瀉52%，相信已反映大部分利淡因素。在內地放棄清零下，料中國明年增長有4%至5%，加上美國加息周期或在上半年結束，有利人民幣轉強，均利好港股。她又認為，倘投資氣氛進一步轉佳，宜吼科技及重啟受惠股，如非必需消費品、線下零售、餐飲及航空股。
聚焦濠賭 永利漲22%
事實上，重啟概念股昨續為投資焦點，以濠賭股最吸睛，金沙中國(1928)全日升10%，為表現第二佳藍籌。其餘濠賭股除銀河娛樂(027)升5.6%外，全數漲逾一成，永利澳門(1128)更爆升22.4%，新濠國際(200)飆15.8%。