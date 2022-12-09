收復失地｜恒指二萬關在望 兩成科指股 本周漲逾20%

科技板塊再發威！繼內地後，昨港澳亦放寬新冠肺炎疫情防控措施，恒生指數最多飆707點，越19,500關口，收市仍漲635點或3.4%，報19,450點，收復周三失地；科指升勢更凌厲，全日飆265點或6.6%，報4,270點，收復兩日失地，收市計為約4個月高，累計本月漲12%。ATM再成升市火車頭，30隻科指成分股中，有6隻或20%本月累飆逾兩成，氣勢如虹。有分析估計大市短線將上試二萬大關。

「ATM」及友邦保險(1299)昨領升大市，騰訊控股(700)漲5.7%，貢獻恒指88點；美團(3690)大升6.5%，推升81點；阿里巴巴(9988)升5.1%，貢獻76點；友邦則飆5%，推高75點。北水續食胡，滬深港股通全共淨走資4.23億元，當中上海淨沽出16.32億元，深圳淨買12.09億元，但部分科技股持續吸資，騰訊淨買額達逾5億元，美團及快手(1024)亦淨吸逾2億元。