收息之選｜泓富產業信託上半年可分派收入減半成 每基金單位派8.75仙

泓富產業信託（808）上半年可分派收入減少4.9%至1.3億元，每基金單位分派減少2.9%至8.75仙，以泓富產業信託6月底收市價2.4元計算，相當於年度分派收益率7.3%。受到旗下物業都會大廈及泓富產業千禧廣場租金向下調整的影響，期內收益減少2.6%至2.19億元；物業收入淨額跌4.5%至1.72億元。

於6月底，泓富產業信託於本港非核心商業區擁有7項物業，包括3座甲級寫字樓，可出租總面積為127.5萬平方呎，另有共498個車位。期內旗下物業租用率保持於約96%的穩定水平，物業組合的平均單位實際租金按年減少4.8%至每平方呎22.84港元及錄得租金調升率負增長。

集團表示，報告期內整體租賃市場表現低迷，但近期出現了令人鼓舞的跡象，租金及出租率在放寬的社交距離措施下觸底反彈。市場主調仍是以通過具成本效益的方式遷往非核心商業區、縮減規模及業務整合為首要目標。各大企業均傾向選用物有所值的寫字樓空間。

市場租金及出租率在放寬社交距離措施下觸底反彈

在不確定的營商環境下，泓富產業信託專注於保留現有租戶以達致穩定出租率及收入來源，並因應租戶個別情況，提供租金減免措施。

展望未來，在泓富產業信託將致力實施靈活的資產管理策略。我們將把握九龍東成功活化為香港第二個核心商業區（CBD2）的良機。我們的旗艦物業都會大廈亦能從紅磡站（屯馬線與東鐵線的交匯車站）的戰略位置謀求發展。