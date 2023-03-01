收息股｜全球股息增長7.2%　香港股息升逾兩成　邊2隻港股貢獻最大？

不少人靠收股息賺錢，根據最新的駿利亨德森全球股息指數，2022年亞太區除日本之外，澳洲、香港、新加坡、南韓和台灣，全年股息總額達到1,849億美元（折合約1.45億港元），按年整體增長7.2%。
香港、新加坡和南韓股息錄雙位數增長
駿利亨德森（Janus Henderson）全球股息指數顯示，台灣是亞太區增長的主要動力，其基本增幅達21.7%，而香港、新加坡和南韓均錄得雙位數增長。
駿利亨德森指，2022年全球股息刷新紀錄，按年增長8.4%至1.56萬億美元，與該行的預測相符。計及美元走強、個別特別股息較低、以及其他因素後，實際上基本增幅更強，達13.9%。
駿利亨德森表示，鑑於未來經濟增長不明朗、通貨膨脹引致進一步加息的可能以及地緣政治風險，駿利亨德森預計2023年的股息增長將放緩，總額達1.6萬億美元，整體增長2.3%，相當於基本增長3.4%。
逾4分1香港公司削派息
香港全年股息錄得20.3%增長，為亞太區第4季度增長作出了重大貢獻，至於香港全年派息總額為551億美元（折合約4,325億港元），基本增長19.8%。其中以藍籌中海油（883）及中移動（941）受惠於異常強勁的交易，對增長的貢獻最大。
然而，報告指佔香港2021年派息額，達4分1的房地產業，卻在2022年削減了13%派息，總體僅有不到4分3的香港公司，能在2022年提高或保持派息額。
中國內地的情況與香港相似，其增長極度依賴於佔股息額3分1增長的石油行業，但同時受陷入困境的房地產行業削減派息所拖累，但內地派息總額，仍錄得破紀錄的497億美元，基本增長11.3%。