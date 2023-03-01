收息股｜全球股息增長7.2%　香港股息升逾兩成　邊2隻港股貢獻最大？

不少人靠收股息賺錢，根據最新的駿利亨德森全球股息指數，2022年亞太區除日本之外，澳洲、香港、新加坡、南韓和台灣，全年股息總額達到1,849億美元（折合約1.45億港元），按年整體增長7.2%。

香港、新加坡和南韓股息錄雙位數增長

駿利亨德森（Janus Henderson）全球股息指數顯示，台灣是亞太區增長的主要動力，其基本增幅達21.7%，而香港、新加坡和南韓均錄得雙位數增長。

駿利亨德森指，2022年全球股息刷新紀錄，按年增長8.4%至1.56萬億美元，與該行的預測相符。計及美元走強、個別特別股息較低、以及其他因素後，實際上基本增幅更強，達13.9%。

駿利亨德森表示，鑑於未來經濟增長不明朗、通貨膨脹引致進一步加息的可能以及地緣政治風險，駿利亨德森預計2023年的股息增長將放緩，總額達1.6萬億美元，整體增長2.3%，相當於基本增長3.4%。