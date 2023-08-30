收息股｜次季港股股息達157億美元　惟四分一香港公司削減股息

收股息賺錢是不少人的副業，根據最新的駿利亨德森全球股息指數，全球股息在第二季創下新紀錄。派息總額增長 4.9%至5,681億美元，基本增長為6.3%，其中銀行貢獻全球一半股息增長。此外，指數顯示有四分之一的香港公司在次季削減股息。
新加坡股息歷史創新高
駿利亨德森（Janus Henderson）全球股息指數顯示，新加坡見證了歷史新高的股息派發，新加坡的銀行股息導致股息支付總額基本增幅上漲23.6％，達到創紀錄的58億美元；香港和南韓派息則相對疲弱；澳洲股息則受到伍德賽德石油公司（Woodside Energy）的巨額派息提振。
而亞太區（日本除外）當中，10間公司內只有7間公司提高或維持派息額，由於持續的經濟不確定性，2023年的全球股息預測保持不變於1.64萬億美元，基本增長率為5%。
4分1香港公司次季削減股息
香港股息方面，同比基本增長保持平穩，增長錄0.6%，達到157億美元（折合約1,231.74億港元），而指數中有4分1的公司，在第二季削減股息。
當中以中國移動（941）形容影響較顯著，駿利亨德森指出，中國移動作為香港派息最高的公司，其2022年終期派息同比下降；然而，考慮到其2022年9月中期派息，全年總股息則較高，反映輕微增加的利潤。另外，港股最大增長來自中遠海運（517），其2022年的利潤與世界各地的貨運公司一樣強勁。
駿利亨德森亞洲股息收益的聯席投資組合經理Sat Duhra表示，第二季亞洲股息呈現穩固的基本增長，儘管各個市場的表現存在明顯差異，然而這也彰顯了該地區提供的引人注目組合，穩健的高收益市場以及來自高增長市場的股息潛力。因此，在全球經濟不確定的背景下，新加坡和澳洲等高收益市場推動了股息增長並不令人驚訝。未來將持續看到其他市場實現更強增長，帶動股息回升。