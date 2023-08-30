收息股｜次季港股股息達157億美元　惟四分一香港公司削減股息

收股息賺錢是不少人的副業，根據最新的駿利亨德森全球股息指數，全球股息在第二季創下新紀錄。派息總額增長 4.9%至5,681億美元，基本增長為6.3%，其中銀行貢獻全球一半股息增長。此外，指數顯示有四分之一的香港公司在次季削減股息。

新加坡股息歷史創新高 駿利亨德森（Janus Henderson）全球股息指數顯示，新加坡見證了歷史新高的股息派發，新加坡的銀行股息導致股息支付總額基本增幅上漲23.6％，達到創紀錄的58億美元；香港和南韓派息則相對疲弱；澳洲股息則受到伍德賽德石油公司（Woodside Energy）的巨額派息提振。 而亞太區（日本除外）當中，10間公司內只有7間公司提高或維持派息額，由於持續的經濟不確定性，2023年的全球股息預測保持不變於1.64萬億美元，基本增長率為5%。