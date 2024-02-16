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財經
2024-02-16 17:22:00

收息股｜精選10隻港股高息股　一隻藍籌股股息率高達70% 【2月16日更新】

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收息股｜精選10隻港股高息股 定期更新（am730製圖）

收息股｜精選10隻港股高息股 定期更新（am730製圖）

收息股／高息股／收息｜不少人希望創造被動收入，若希望作穩定投資，不妨考慮入手高息藍籌股，製造「月月派息」的組合，部分股份甚至較定期存款更高息《am730》依照市場數據，為讀者整合10隻精選高息藍籌股，其中入場最平僅需2,800元。

【2月16日更新】

收息股2024｜解讀藍籌股

藍籌股（Blue chip）指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大等的股票，亦有指其買入股價穩定度高、高殖利率，故又被稱作定存股。

香港市場的藍籌股，即為「恒生指數成分股」，由80隻股份所組成，內含多個版塊的股份，包括金融、地產、工商業綜合股等。

收息股2024｜股息紅利／股息

股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後，按持股比例，而向股東分配的剩餘利潤。至於獲取股息和紅利，是股民投資於上市公司的基本目的，亦是股民基本經濟權利。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，1月3日更新。(am730製圖)

收息股2024｜精選10隻高息藍籌股

收息股2024｜中電（002）

作為公用股之一的中電（002），每年每季均派息，分別於3、6、9、12月，一年共4次。根據該企過往派息數據顯示，過去疫情爆發的3年間，其中在疫情爆發的3年間，每年每股均派息3.1港元。

以截至2月16日收市價每股64.2元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為32,135元，股息率（TTM）達4.829%。

股份名稱

現價（港元）
（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

中電
（002）

64.2元

500

32,135元

4.829%

3、6、9、12月

收息股2024｜滙控（005）

滙控（005）以往被稱為「收息王者」，儘管疫情爆發後，因政府干預而暫停分派一年4次的股息，但疫情過去各國重開後，滙豐於2021年始起陸續恢復派息，去年更宣布會恢復季度分派，料一年或能分派4次，2023年末集團更表示將有21美仙的特別股息。以過往資料估算，派息月份將是4、7、9及11月。

以截至2月16日收市價每股61.95元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為24,807元，股息率（TTM）達4.033%。

股份名稱

現價（港元）
（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

滙控
（005）

61.95元

400

24,807元

4.033%

4、7、9及11月

收息股2024｜恒隆地產（010）

恒隆地產（010）為本地地產股，在香港主要經營投資物業以供收租，發展物業以供出售，以及停車場管理與物業管理，旗下擁多個本地商場，包括康怡廣場、山頂廣場、雅蘭中心等。該股派息相對穩定，每年均派兩次股息。

以截至2月16日收市價每股9.55元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為9,561元，股息率（TTM）達9.005%。

股份名稱

現價（港元）（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

恒隆地產（010）

9.55元

1,000

9,561

9.005%

5、9月

高息股2023｜精選10隻高息藍籌股，入場費最平僅2800元起玩月月派息。

 

收息股2024｜港鐵（066）

港鐵（066）經營多項核心業務，包括與鐵路及物業發展業務相關的項目管理，雖然過往數年受疫情影響，但2023年鐵路及地產相關業務開始復甦，且數據顯示，最近5年內均每年錄得盈利，港鐵於2022全年派1.31元股息。

以截至2月16日收市價每股25.4元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算入場費每手為12,714元，股息率（TTM）達5.157%。

股份名稱

現價（港元）（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

港鐵
（066）

25.4元

500

12,714元

5.157%

7、10月

收息股2024｜東方海外（316）

在藍籌股當中，今年東方海外國際 （316）經營航運，2022年純利99.65億美元，按年升40%，再創新高，再度成為「派息王」，去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發10.56美元（折合約82.48港元），雖然入場費較貴，但每手可獲約41,240港元。

以截至2月16日收市價每股113.1元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為56,611元，股息率（TTM）達72.902%。

股份名稱

現價（港元）
（截至7月18日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

東方海外
（316）

113.1元

500

56,611元

72.902%

3、8月

收息股2024｜中石化（386）

中石化（386）2023年上半年營業收入大增27.9%，至1.61億人民幣（折合約1.84億港元），上半年總利潤微增1.6%至505.79億人民幣。去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發0.47元人民幣（折合約0.51港元），每手可獲約1,020港元。

以截至2月16日收市價每股4.18元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為8,370元，股息率（TTM）達9.581%。

股份名稱

現價（港元）（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

中石化（386）

4.18元

2,000

8,370元

9.581%

3、8月
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高息股2023｜精選10隻高息藍籌股，入場費最平僅2800元起玩月月派息。

 

收息股2024｜領展（823）

領展房產基金（823）自上市以來，能每年做到增加分派股息，雖儘管去年年初公布「五供一」後，每股盈利被攤薄，料分派或首現倒退。有分析指，下半年中國經濟會有明顯良好勢頭，有利本港零售，對領展更有利。

以截至2月16日收市價每股38.6元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為3,865元，股息率（TTM）達6.993%。

股份名稱

現價（港元）（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

領展
（823）

38.6元

100

3,865元

6.993%

8、12月

收息股2024｜中海油 （883）

中海油2023年度首三季淨利潤1,087.68億元人民幣，按年升105.86%；淨產量按年升9.3%至4.62億桶油量。去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發2.63港元，每手可獲約2,630港元。

以截至2月16日收市價每股14.62元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為14,636元，股息率（TTM）達17.989%。

股份名稱

現價（港元）（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

中海油
（883）

14.62元

1,000

14,636元

17.989%

3、8月

高息股2023｜精選10隻高息藍籌股，入場費最平僅2800元起玩月月派息。

 

收息股2024｜中國神華（1088）

煤炭股中國神華（1088）首季錄得收入約870.42億元人民幣，同比增長3.7%，主因售電量增加令售電收入增長所帶動。集團維持高派息政策，末期股息2.55元人民幣，派息比率達72.8%。

以截至2月16日收市價每股29.9元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為14,967元，股息率（TTM）9.621%。

股份名稱

現價（港元）（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

中國神華
（1088）

29.9元

500

14,967元

9.621%

3月

收息股2024｜中國銀行（3988）

中國銀行（3988）為內銀股，屬中國四大國有銀行之一。根據該企過往派息數據顯示，已連續逾10年穩定派息，近年派息金額幾乎是每年增加。該股屬每年派息，2022年末期業績共派人民幣0.2320元，（折合約0.25190175港元）。

以截至2月16日收市價每股3.01元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手僅3,014元，股息率（TTM）高達8.694%。

股份名稱

現價（港元）（截至11月2日）

每手（股）

每手入場費

（港元）

股息率
（TTM）

每年
派息月份

中國銀行
（3988）

3.01元

1,000

3,014元

8.694%

3月

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收息股2024｜常見問題

收息股2024｜問：甚麼是股息紅利／股息？

答：股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後...按此了解更多

收息股2024｜問：甚麼是藍籌股？

答：藍籌股（Blue chip）即是指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍...按此了解更多

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