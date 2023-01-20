收爐前夕｜虎躍迎兔 年跌幅縮至9% 最多瀉9千點後勁彈

港股今日收市後虎年收爐，恒生指數昨悶局下收報21,650點，雖然暫累計虎年挫2,151點或9%，惟年內最低曾見14,597點，即一度累瀉38.7%或9,204點，多得年尾的大反彈令全年跌幅明顯收窄，但仍難逃連跌兩個農曆年的命運。不過市場氣氛亦漸轉樂觀，有外資分析更籲逢低吸納中資股。

滙控友邦由大跌變倒升

恒指在虎年尾段大跳躍，不少重磅股亦大褔收復失地，包括阿里巴巴(9988)虎年一度勁瀉47.2%，目前跌幅已數窄至1.6%；騰訊控股(700)最多跌61.8%，暫跌勢縮至18.9%。部分金融重磅股更由跌轉升，滙豐控股(005)大跌30.2%，變成目前倒升2.7%；友邦保險(1299)亦由暴跌29%，變升8.4%。

至於虎年的藍籌輸家主要為內房股，包括碧桂園(2007)及碧桂園服務(6098)暫分別累挫56.5%及55.7%，龍湖集團(960)暫跌46.5%。贏家則包括金沙中國(1928)，暫升38.7%，中國聯通(762)亦有近三成進帳。

