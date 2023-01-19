收爐部署｜港股乏方向 資金先對沖 大戶長假前夕 炸科指ETF

除科指ETF外，盈富本周日均沽空率32.2%，按周亦上升12.5個百分點。相反，追蹤科指兩倍反向表現的XI二南方恒科(7552)及FI二南方恒指(7500)本周日均沽空率則按周下跌3至4個百分點。至於A股下周全周休市，中資股的對沖需求亦不升反跌，追蹤國企股指數的恒生中國企業(2828)本周日均沽空率大減32.1個百分點；追蹤滬深300指數的華夏滬深三百(3188)日均沽空率亦明顯下降逾11個百分點。

本周日送虎年迎兔年，新春長假在即，港股下周一至周三休市，本周恒生指數縱約有500點波幅，惟全周暫僅跌60點，即有波幅無變幅。雖然市場未有方向，但資金卻有部署對沖度長假的跡象，本周恒生科技指數相關ETF南方恒生科技(3303)及盈富基金(2800)沽空明顯上升，前者昨錄18.4億元沽空額，為港股中最多，沽空率高達68.9%，本周日均沽空率亦達64.5%，較上周大增25.3個百分點，不排除有大戶為免長假期間環球股市波動，因而先行對沖。

大摩：基金回流中資增長股

雖然短線資金正對沖科技板塊，但有報告指，環球長線資金已重返內地增長及科技領域。摩根士丹利指，長倉基金及對沖基金本月起陸續加倉中資增長及科技股，尤其非美國註冊基金，部分投資者相信大市從低谷技術反彈的過程已基本完成，因此亦逐漸從被動型基金轉向主動型基金，以獲得更高回報。

大摩相信，基本因素改善的科技股如騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)在長線資金回歸下，表現會繼續強勁，至於以美國為基地的基金經理，對投資內地的戒心亦減少。

盈富遭北水狠掟18億元

整體大市方面，恒指昨在269點波幅反覆升跌，收市報升100點或0.5%，報21,678點；國指報7,340點，漲26點或0.4%；科指報4,524點，增24點或0.5%。主板成交額1,278億元。港股通續吸資，滬深合共淨買額11.21億元，盈富基金除了沽空活躍，亦遭北水狠沽，昨港股通淨沽額高達18.1億元，冠絕港股，恒生中國企業在深圳港股通亦走資5.4億元，或意味內地資金亦不願意在長假前夕押注港股。

騰訊昨為升市功臣，全日漲1.7%，推升大市32點；不過美團(3690)已連跌9日，昨再失0.7%，報163.6元，9日累跌14%，不過北水反手買貨，昨在港股通吸資近6.2億元。另外，憧憬新春假澳門人流回歸，濠賭股普遍走高，銀河娛樂(027)創52周高，升3.7%；金沙中國(1928)亦漲3.8%。