收縮三成｜港股4個月失12萬億市值 相當蒸發6間騰訊

傳統10月股災月在今年再一次應驗。「二十大」後外資加速撤退，港股成提款機引爆全球獨有的股災，累計全月恒生指數大瀉2,535點或14.7%，為海嘯年後最重傷的月份，並連跌4個月，累挫32.8%或7,172點，市值亦由39萬億元，大減至約26.5萬億元，累失約12.5萬億元，以「股王」騰訊控股(700)目前市值近2萬億元計，相當於這4個月股市蒸發了6間騰訊。

除恒指外，港股其他兩大指數跌幅更慘情。國企指數上月失976點或16.5%，報4,938點；恒生科技指數報2,852點，全月失598點或17.3%。上證綜合指數報2,893點，上月挫4.3%。