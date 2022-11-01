收縮三成｜港股4個月失12萬億市值 相當蒸發6間騰訊

傳統10月股災月在今年再一次應驗。「二十大」後外資加速撤退，港股成提款機引爆全球獨有的股災，累計全月恒生指數大瀉2,535點或14.7%，為海嘯年後最重傷的月份，並連跌4個月，累挫32.8%或7,172點，市值亦由39萬億元，大減至約26.5萬億元，累失約12.5萬億元，以「股王」騰訊控股(700)目前市值近2萬億元計，相當於這4個月股市蒸發了6間騰訊。
除恒指外，港股其他兩大指數跌幅更慘情。國企指數上月失976點或16.5%，報4,938點；恒生科技指數報2,852點，全月失598點或17.3%。上證綜合指數報2,893點，上月挫4.3%。
上月三成藍籌最少跌兩成
單月計，73隻藍籌股中有7隻或近一成跌幅超過三成，23隻或31.5%跌幅逾兩成。大輸家是內房股，三大跌幅王分別為創辦人吳亞軍辭任的龍湖集團(960)、陷債務危機的碧桂園(2007)及旗下碧桂園服務(6098)，上月跌幅分別55.7%、44.5%及40.7%。至於「外資提款機」美團(3690)、騰訊及阿里巴巴(9988)分別挫24.6%、22.8%及21.2%。
藍籌贏家為聯想集團(992)，全月飆15%，石藥集團(1093)及中生製藥(1177)亦逆市升逾3%。
洪灝：盈富吸資史上最高
對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝發表報告指，目前熱錢外流的程度與2015年A股股災時相若，但目前內地經濟及市值與當時已不可同日而語，目前的走資規模仍影響有限。惟在這風高浪急之時，他指仍有人在逆勢買入，最近數周盈富基金(2800)的資金流入達歷史高水平，累積資金流入亦處史上最高；同時港股通的淨買入亦在攀升，內地券商持倉市值保持穩定，而「這些資金在2021年初和2022年兩個重要的市場峰值附近進行的交易操作，展現了其先見之明」。
港股通連續18個交易日吸資，昨滬深合共淨買額52.15億元，當中上海佔17.98億元，深圳佔34.17億元。累計18日合共淨買額逾800億元。