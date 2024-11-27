收購戰如箭在弦 冀吸長線基金股東 維他奶中期息增186%

維他奶國際(345)公布截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.71億元，按年升4.8%，經營溢利更大增50%，主要受惠內地和香港業務帶動。不過，更受市場關注的，是公司最近被信和置業(083)主席黃志祥的弟弟黃志達密密增持至超過12%，引發收購戰疑慮。

黃志達是透過家族機構和旗下的上市公司楊協成(Y03)掃貨；目前持維他奶超過12%。但同時，維他奶的股權則較為分散，羅氏家族總持股在兩成多，市場正觀望收購事件發展。按維他奶股價年初至今，已升超過26.2%

密密增持未打招呼

出席記者會的維他奶國際執行主席羅友禮被問及收購事件中，新投資者是否有跟家族「打過招呼」時，他表示不想多談業績外其他事情，但建議記者「搵個投資者問，因為我哋都唔知佢想點。」可以理解掃貨沒跟羅氏溝通。