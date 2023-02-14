收購曼聯再起變數　馬斯克擬作收購　與英國首富及卡塔爾控股競爭

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）自去年11月後，再傳有意收購英超球隊曼聯。

去年11月班主已表示出售球隊

據英國傳媒報道，馬斯克正密切留意曼聯賣盤情況，若有機會便會出手競爭，而收購曼聯的潛在對手，包括有英國首富拉傑夫，以及卡塔爾國王塔米姆，有指後者更被會於周五（17日）截標限期前出價。

曼聯班主格拉沙家族於去年11月已表示願意出售球隊，但由於標價高達45億鎊（折合約429億港元），因此沒有太多富豪或財團有能力接手。

3巨頭競爭曼聯

馬斯克去年8月時，曾於Twitter發文表示，正在收購曼聯，但其後回應留言卻澄清有關言論只屬開玩笑，並不會收購任何一支球隊，惟近日即有消息傳出他將收購曼聯。

對手方面，卡塔爾國王塔米姆為卡塔爾體育投資公司（QSI）投資者之一，亦是另一支歐洲球會、巴黎聖日耳門（PSG）的班主之一。

根據歐洲足協規例，同一財團完全控股的兩家球會不能同時出現在同一個歐戰賽場，即若曼聯和PSG同時獲得歐聯或歐霸參賽資格，則其中一隊需要退賽，以防止利益衝突，或會成為有關收購阻礙。

另外，競爭者之一亦有英國首富拉傑夫，他為格拉沙家族公開賣盤後，第一個表態有興趣作出收購，據了解拉傑夫最初提出的報價為40億英鎊（折合約381.5億港元），但格拉沙家族則不肯讓步，而拉傑夫則堅持開價不會逾50億鎊。