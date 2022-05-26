收購進展｜馬斯克收購計劃增個人出資額 Twitter造好

馬斯克(Elon Musk)收購社交媒體平台Twitter的計劃有進展。外媒報道，馬斯克將個人出資額加碼至335億(美元，下同)，刺激Twitter股價上升，全日收報3.91%。

外媒引述據美國證券監管公告指出，馬斯克承諾在收購Twitter過程中，其個人出資額將增加62.5億元，放棄了用與Tesla股票掛鉤的抵押貸款作為其收購Twitter提供部分資金的計劃，使收購計劃的股權融資規模增加至335億元。

報道指，馬斯克正與 Twitter 創始人兼前行政總裁Jack Dorsey和其他投資者商討融資安排以完成有關交易。

收購Twitter方案中，表明他將透過股本融資，承擔210億元資金，另外加上以特斯拉股份作抵押，借貸125億元，作為其個人出資部分。其後，馬斯克在本月初公布，抵押貸款額縮減至62.5億元，因為有其他投資者承諾提供股本投資。

股東反對連任 Egon Durban呈辭

另外，Twitter股東在美國時間周三舉行的股東周年大會上，投票反對與馬斯克關係密切的私募基金Silver Lake聯席行政總裁Egon Durban連任董事。Twitter發言人其後確認，Egon Durban已經提交辭呈，但董事會未決定是否接納。

有市場人士稱，股東否決Egon Durban連任董事的議案，是根據Twitter管理層的建議而投票，反映董事會不滿馬斯克較早時曾表示暫停Twitter收購計劃及涉及Twitter未來發展的言論。