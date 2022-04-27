收購Twitter｜Elon Musk能否支付210億美元「尾數」成隱憂

Twitter(美：TWTR)接納Tesla(美：TSLA)創辦人Elon Musk 440億美元的收購建議。外電引述美證交會(SEC)文件顯示，若Elon Musk未能取得足夠資金完成收購Twitter，他需要向Twitter支付10億美元(約78億港元)分手費，同樣，若Twiiter接納第三方收購建議或股東反對Elon Musk的收購，Twiiter則要向Elon Musk支付10億美元分手費。

根據Elon Musk的融資方案中，已確認255億美元中，有130億美元為銀行融資、125億美元來自抵押Tesla部分股權，但未有詳細交代公告中，另外210億美元資金來源。

據彭博億萬富豪指數中，全球首富Elon Musk身家縱然達至2,570億美元，但只有約30億美元為現金或其他流動資產。

前女友爆長期活在「貧窮線以下」

雖然指數能否準確估算Elon Musk非上市財富成疑，但外界仍關注他是否需要更多資本操作，才能湊足所須資金，如引入額外投資者、抵押更多Tesla股權融資，甚至直接出售Tesla、SpaceX以至The Boring Company的股權。

先前Elon Musk曾被前女友爆料，其私生活根本在「貧窮線以下」，而Elon Musk其實亦曾表示，自己既沒房也沒車，幾乎也沒有娛樂開銷，唯一「奢侈品」就是他的私人飛機。因為他認為，若不使用飛機「那麼我工作的時間就會減少」。