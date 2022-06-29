放寬檢疫 推恒指倒升 旅遊賭股彈起 分析潑冷水

清零不變
騰訊控股(700)遭大股東反口減持，連續兩日將股王推低，一度影響大市氣氛，不過午後內地公布入境隔離日數縮減，以及傳港府亦考慮放寬入境檢疫，利好市場氣氛，恒生指數曾由低位反彈近5百點並倒升，旅遊、餐飲及濠賭股集體彈起，當中金沙中國(1928)飆近12%，連同銀河娛樂(027)及海底撈(6862)躋身藍籌三大升幅王。不過市場普遍認為，放寬檢疫不等於放棄「清零」，對兩地零售的實質沖喜作用不大，提防板塊中部分股份已「炒過龍」。
恒指早段一度跌277點後向上走，並高見22,449點，倒升220點，收市報22,418點，仍升189點或0.9%，連升4日累升1,410點或6.7%，逾兩個月高；恒生科技指數則升31點或0.6%，報5,103點。大市主板成交額1,759億元。內地A股亦低開高走，上證綜合指數報3,409點，升0.9%；深圳成分指數走高1.2%，兩市合共成交額約1.22萬億元人民幣。
金沙藍籌最強 攜程本月飆三成
檢疫措施放寬下復甦概念股衝高，除金沙外，永利澳門(1128)亦飆12.8%，兩股本月均累升逾兩成，銀娛昨則升近8%，美高梅中國(2282)漲7.7%；旅遊股以攜程集團(9961)急升16.5%最亮麗，累計本月已走高逾三成，復星旅遊文化(1992)亦揚14.4%，中國國航(753)衝高逾一成。
大新：年內大規模通關機會低
大新銀行(2356)高級經濟師溫嘉煒對煤體表示，新冠肺炎疫情前，本地零售依賴不過夜旅客支撐，檢疫措施放寬則主要是商務客受惠，對消費幫助不大，並估計內地「動態清零」政策短期內或不會有大變動，年內大規模通關機會低，在缺乏跨境旅客的帶動下，預料本港第二輪消費券效應過後，零售銷售增長會再降至單位數，全年本港增長料僅0.5%，失業率年底前可望回落至4%以下，樓價全年則料跌半成。
大市方面，溫嘉煒指在面對市場流動性緊縮下，預料股市未來一兩季或仍表現波動，並指地緣政局不穩、外圍加息步伐及內地的清零措施，仍是經濟及企業盈利前景最大不明朗因素，預計若內地經濟復甦情況較預期更理想，恒生指數不排除挑戰25,000點，而19,000點則有相當大支持，稍看好受惠國策及防守型板塊。
星展指港股估值吸引 推薦10股
星展亦發報告指，通脹對環球是大挑戰，但內地則不然，稱內地的溫和通脹給予當局空間繼續推寬鬆政策及經濟增長，料下半年市場風險胃納會提升，看好國策及加息受惠股等，重申恒指24,600點目標，認為估值具吸引力。
該行並推介10隻首選股，包括友邦保險(1299)、中銀香港(2388)、比亞迪(1211)、龍源電力(916)、蒙牛乳業(2319)、京東集團(9618)、領展(823)、美團(3690)、中國平安保險(2318)及騰訊。
大行料騰訊加碼回購 抵銷沽壓
至於受大股東Naspers計劃減持影響，騰訊昨全日挫12.4元或3.3%，報365.8元，兩日累失近半成，成交額212.8億元；同樣遭Naspers拋售的京東集團亦回吐2.3%，兩股為昨表現最差的兩隻藍籌。
大行如高盛、野村及中信里昂等，都憧憬騰訊會加碼回購以抵銷Naspers減持的影響。高盛指，由於每日減持比例小，影響可控，因而維持兩股的確信買入名單地位，目標價分別為559元及382元。野村則指大股東違反承諾減持的行為，較一般沽貨更負面，預期騰訊短線續受壓。里昂認為Naspers及Prosus要收窄折讓不易，亦相信股價短線續受壓。