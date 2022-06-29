放寬檢疫 推恒指倒升 旅遊賭股彈起 分析潑冷水

清零不變

騰訊控股(700)遭大股東反口減持，連續兩日將股王推低，一度影響大市氣氛，不過午後內地公布入境隔離日數縮減，以及傳港府亦考慮放寬入境檢疫，利好市場氣氛，恒生指數曾由低位反彈近5百點並倒升，旅遊、餐飲及濠賭股集體彈起，當中金沙中國(1928)飆近12%，連同銀河娛樂(027)及海底撈(6862)躋身藍籌三大升幅王。不過市場普遍認為，放寬檢疫不等於放棄「清零」，對兩地零售的實質沖喜作用不大，提防板塊中部分股份已「炒過龍」。

恒指早段一度跌277點後向上走，並高見22,449點，倒升220點，收市報22,418點，仍升189點或0.9%，連升4日累升1,410點或6.7%，逾兩個月高；恒生科技指數則升31點或0.6%，報5,103點。大市主板成交額1,759億元。內地A股亦低開高走，上證綜合指數報3,409點，升0.9%；深圳成分指數走高1.2%，兩市合共成交額約1.22萬億元人民幣。

金沙藍籌最強 攜程本月飆三成

檢疫措施放寬下復甦概念股衝高，除金沙外，永利澳門(1128)亦飆12.8%，兩股本月均累升逾兩成，銀娛昨則升近8%，美高梅中國(2282)漲7.7%；旅遊股以攜程集團(9961)急升16.5%最亮麗，累計本月已走高逾三成，復星旅遊文化(1992)亦揚14.4%，中國國航(753)衝高逾一成。

