放棄控權｜馬雲表決權53%降至6% 阿里切割螞蟻料利好

馬雲放棄螞蟻集團控權，意味阿里巴巴(9988)進一步切割螞蟻，市場普遍認為是監管完結及螞蟻鋪路上市的先兆，對阿里股價利好，惟提防消息已偷步反映。

阿里：股權不變但失控權

阿里昨公布，螞蟻兩個主要股東、合計持有50%以上股權的君瀚和君澳，本來由包括馬雲在內的4名普通合夥人持有，惟4人已不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻多數投票權，兩公司將分別由不同的普通合夥人實體控制，任何一家普通合夥人均不受其他個人控制。結構改變後，阿里在螞蟻的股權保持不變，但阿里或任何其他股東均不控制螞蟻。

按最新結構，君瀚由馬雲及4名合夥人各持有20%，君澳其他5名合夥人各持20%。馬雲本來透過君瀚及君澳間接控制螞蟻53.46%股份的表決權，按君瀚持有螞蟻31.04%股權及最新股東結構推算，馬雲投票權僅6.2%。