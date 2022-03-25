放榜之後｜新舊經濟估值兩邊走 大行降騰訊目標 叫買中移

前│景│迥│異

港股正處業績高峰期，多間上市公司的成績好壞在股價即時反映。騰訊控股(700)上季遊戲及廣告收入失色，昨股價開市跌至收市，收市報366元，挫5.9%或23元，多間大行集體下調目標價，當中大淡友摩根大通續叫「減持」，目標價僅265元。相反，中國移動(941)擬增派息比率令市場受落，昨逆市飆3%或1.65元，至56元，股價連升7個交易日，累計漲近16%。

下調騰訊目標價有摩根士丹利、花旗、富瑞、大和、美銀證券、野村及建銀國際等。大摩指騰訊各業務毛利率均遜預期，目標價由520元，降至480元，評級仍為「增持」。大和指騰訊業績令人失望，但相信下半年會見改善，重申「買入」，但目標價由600元，降至580元。美銀證券亦將股王目標價由592元，下調至536元，評級仍為「買入」。

股王廣告業務 料今年後期才恢復

至於摩通指，觀乎管理層對收入增長的展望，反映業務恢復情況或會較預期遜色，料廣告業務會在今年較後時間才見恢復，未成人的遊戲保護措施仍需要下半年來消化。花旗亦料騰訊廣告要今年後期才見復甦，指公司增長前景已放緩，或會轉而投資較具增長前景的視頻、國際遊戲及SaaS，目標價由634元，減至562元，維持「買入」評級。

中移動派息有驚喜 摩通呼籲入貨

至於中移動則獲大行上調目標價。摩通指中移動將派息率提高至70%的承諾有驚喜，有助推動估值重估，目標價由60元，升至70元，評級同時上調至「增持」，建議投資者現水平入貨。瑞銀亦指中移動派息有驚喜，加上業績穩健，以及預計5G資本支出減少，有利新業務投資，目標價由75元，上調至80元，評級為「買入」。