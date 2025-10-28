放榜前預警 馬多夫訴訟 滙控撥備86億

繼擬私有化恒生銀行(011)後，滙豐控股(005)今日公布第三季季績前夕，突再派震撼彈！滙控昨公布，將就馬多夫詐騙案在今年第三季的綜合財務業績中，確認11億美元(約85.8億港元)撥備，惟強調不會對今年度平均有形股本回報率或任何股息造成影響。不過，大行指相關撥備是意料之外，料對股價影響負面。 馬多夫詐騙案為美國史上最大龐氏騙局，受害人之一的滙控自2009年起一直面臨與騙案相關的訴訟，客戶要求承擔損失，當中Herald Fund SPC要求追回25億美元的證券及現金。滙控公告指，盧森堡最高法院於上周五駁回集團就Herald歸還證券申索提出的上訴，但接納就Herald歸還現金申索提出的上訴。

假如集團在第二次上訴中敗訴，則會在上訴法院的後續訴訟中對需要支付的金額提出抗辯。 影響一級資本比率15個基點 有見及此，滙控將今日公布的今年第三季的綜合財務業績中確認11億美元準備，並對集團的普通股權一級資本比率帶來大約15個基點影響。集團指鑑於第二次上訴尚待審理，以及與確定歸還金額相關的複雜程度和不確定性，最終的財務影響或會有重大不同。 摩通：市場關注額度是否足夠 摩根大通報告指，該行及綜合市場共識對今日公布的滙控季績減值額度預期分別為13億美元及10億美元，認為額外的11億美元撥備並未被市場預期。按滙控披露，連同Herald共有5宗與馬多夫詐騙案相關的訴訟，總索償額52億美元，該行指市場將關注撥備額度是否足夠，並由於撥備影響一級資本比率，或令本來明年第二季度重啟的回購，其額度有重大下行風險。