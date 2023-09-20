放水之後｜看好互聯網及消費 瑞銀料內地經濟股市齊觸底

內地近月接連鬆綁樓市措施及出招救經濟，市場普遍仍觀望成效之際，瑞銀已率先預料經濟及股市均見底！該行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指，內地經濟增長已觸底反彈，房地產可能接近底部。該行同時發報告，認為從某些指標看，A股可能已經觸底，並看好互聯網及消費兩大板塊。

汪濤預計，內地未來政策支持有望繼續加碼，亦認為當局有必要進一步放鬆貨幣和信貸政策，以配合房地產和財政政策放鬆，包括下調政策利率10至15個基點，以及支持信貸增速在年底溫和反彈至9.6%。她又指，中國人民銀行今年內不會再降準，未來數月或以其他政策工具提供流動性支援和擴張資產負債表。

維持全年4.8%增長預測

該行認為，總體而言7月經濟增長疲軟，8月和9月企穩，預計今季環比速度見底，季調後按季折年經濟增長率為2%至2.5%，按年增長4%，並可能上調。受惠政策放鬆，該行又預計下季按季增長約3.5%，按年則升4.5%，並維持對全年實際增長4.8%的預測。

有三見底跡象 看淡銀行車股

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪亦指，在當前A股疲軟的情況下，有理由更加樂觀。其有份撰寫的報告中表示，內地股市已出現三大見底跡象，包括A股出現巨額走資；人民幣匯率和10年期國債收益處極端水平；A股成交額及H股的沽空量均高。而由於製造業及信貸數據已見改善，按歷史經驗市場可能已經觸底。

該行看好電商類互聯網和各種消費子行業，如餐飲、休閒和啤酒，並指其投資組合均以兩大行業為主，並同時納入具有防禦性的高速公路。至於看淡板塊為航空、銀行、資源及汽車股。

貝萊德唱反調 降A股評級至中性

不過，投資界對內地經濟並非一面倒樂觀。全球最大基金公司貝萊德旗下貝萊德智庫，將中國股市評級由「增持」下調至「中性」，並因而將新興市場評級同步降至「中性」。該行認為，內地刺激經濟政策力度不及以往，認為樓市弱勢續成內地增長負累，加上地緣政治風險仍存在，以及結構性挑戰，令內地長期增長惡化。

相反，該行將日本股市評級上調至「增持」，以反映當地企業盈利強勁、股票回購及企業改革的利好影響。