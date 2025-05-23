政府今起接受公司遷冊申請　AXA安盛宣布將遷冊至香港

公司修訂條例今日刊憲生效。政府即日起接受在香港以外地區成立的公司，向公司註冊處申請遷冊來港。
保險公司AXA安盛香港及澳門宣布，將註冊地由百慕達遷冊至香港。公司指，遷冊過程不會影響該公司法律實體的持續性、組織架構或日常運作，亦不會影響保單持有人、分銷商或業務夥伴的現有權利和義務，所有現行協議和承諾將繼續有效。完成遷冊後，公司將更名為安盛金融保險（香港）有限公司。
AXA：遷冊是扎根香港的重要里程碑
AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，很榮幸成為首批遷冊回港的公司之一，不單是一項行政改變，更是進一步扎根香港的重要里程碑，同時簡化了匯報和監管流程。她指，憑藉香港穩健的金融生態系統，及不斷擴展作為區內保險樞紐和全球風險管理中心的地位，期待把握區內的發展機遇，並在未來取得更大成功。
許正宇稱助企業應對外在營商環境不利因素
財經事務及庫務局局長許正宇表示，環球政經局勢和國際市場規管發展持續不確定，令香港的優勢更加突出，遷冊來港將有助企業應對外在營商環境不利因素，經遷冊公司亦會成為本地市場的新發展動能，鞏固香港的「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色。
他指，財庫局與公司註冊處以及金融監管機構，將為申請公司提供支援，協助公司遷冊來港，下一步會對外宣傳推廣，吸引在外地註冊的香港主要上市公司等企業，用足用好公司遷冊機制，從而發揮機制的最大效益。
兩星期內完成審批
政府表示，一般情況下，公司註冊處會在申請人遞交所有所需文件和資料的兩星期內完成審批。申請人獲發遷冊證明書後，即成為經遷冊公司，會被視為等同在香港成立為法團的公司。基於保險業和銀行業的規管考慮，非香港成立的獲授權保險人或認可機構、認可機構的控股公司或核准貨幣經紀，在申請遷冊前，須先聯絡保監局或金管局，以接受事先評估。