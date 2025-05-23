政府今起接受公司遷冊申請　AXA安盛宣布將遷冊至香港

公司修訂條例今日刊憲生效。政府即日起接受在香港以外地區成立的公司，向公司註冊處申請遷冊來港。

保險公司AXA安盛香港及澳門宣布，將註冊地由百慕達遷冊至香港。公司指，遷冊過程不會影響該公司法律實體的持續性、組織架構或日常運作，亦不會影響保單持有人、分銷商或業務夥伴的現有權利和義務，所有現行協議和承諾將繼續有效。完成遷冊後，公司將更名為安盛金融保險（香港）有限公司。

AXA：遷冊是扎根香港的重要里程碑

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，很榮幸成為首批遷冊回港的公司之一，不單是一項行政改變，更是進一步扎根香港的重要里程碑，同時簡化了匯報和監管流程。她指，憑藉香港穩健的金融生態系統，及不斷擴展作為區內保險樞紐和全球風險管理中心的地位，期待把握區內的發展機遇，並在未來取得更大成功。