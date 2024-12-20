政府工｜經濟主任招聘月薪61865元起　研究港宏觀微觀經濟發展(附連結)

公務員事務局網頁顯示，該經濟主任的職責主任就香港經濟的不同範疇進行分析及研究工作，例如本港經濟於微觀與宏觀經濟層面的增長和發展，薪酬為每月61,865元至119,650元不等，招聘期由上周五(13日)開始，截至申請日期為12月31日。

應徵者需為持學士學位的本地大學畢業生，成績需為經濟學一級或二級榮譽畢業。持有本港大學所頒授與經濟學有關之學科的榮譽學士學位、以及經濟學碩士或以上學位的人士，亦能申請，並需在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

除了在公務員事務局網頁，招聘啟事亦分別在《信報》、《經濟日報》、《明報》及《南華早報》刊登。申請表格可以在公務員事務局網頁以及各民政事務處民政諮詢中心或勞工處索取。獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘3年，成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。詳請可參考公務員事務局政府職位空缺網頁，或可按此登入。