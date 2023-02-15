政府落實引進重點企業諮詢委員會名單 任期兩年

政府今日宣布，委任「引進重點企業諮詢委員會」委員，該委員會由財政司長陳茂波擔任主席，成員包括商界和社會領袖，以及相關政府官員。委員由財政司長委任，任期兩年，由今日起生效。諮詢委員會短期內會舉行首次會議。

陳茂波指，特區政府突破傳統思維、積極籌劃、主動出擊，全力「搶企業」、「搶人才」，積極引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業到香港落戶。「引進重點企業辦公室」和香港在海外以及內地的經貿辦事處所設立的「招商引才專組」已全面投入運作。諮詢委員會將為相關工作提供策略性的意見，讓引進重點企業的工作更聚焦有力、更具成效。

政長官在2022年《施政報告》中宣布成立「引進重點企業辦公室」，以及在香港於海外和內地的辦事處設立「招商引才專組」，以全力「搶企業」、「搶人才」；並會成立諮詢委員會，由相關業界和社會領袖組成，向財政司長就引進重點企業的整體策略等提供意見。



