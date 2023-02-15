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財經
2023-02-15 22:33:13

政府落實引進重點企業諮詢委員會名單 任期兩年

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政府落實引進重點企業諮詢委員會名單 任期兩年

政府落實引進重點企業諮詢委員會名單，任期兩年，包括科技園主席查毅超、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建及中銀香港副董事長兼總裁孫煜等。(資料圖片)

政府今日宣布，委任「引進重點企業諮詢委員會」委員，該委員會由財政司長陳茂波擔任主席，成員包括商界和社會領袖，以及相關政府官員。委員由財政司長委任，任期兩年，由今日起生效。諮詢委員會短期內會舉行首次會議。
陳茂波指，特區政府突破傳統思維、積極籌劃、主動出擊，全力「搶企業」、「搶人才」，積極引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業到香港落戶。「引進重點企業辦公室」和香港在海外以及內地的經貿辦事處所設立的「招商引才專組」已全面投入運作。諮詢委員會將為相關工作提供策略性的意見，讓引進重點企業的工作更聚焦有力、更具成效。
政長官在2022年《施政報告》中宣布成立「引進重點企業辦公室」，以及在香港於海外和內地的辦事處設立「招商引才專組」，以全力「搶企業」、「搶人才」；並會成立諮詢委員會，由相關業界和社會領袖組成，向財政司長就引進重點企業的整體策略等提供意見。

 

諮詢委員會的成員名單如下：

主席

  • 財政司長陳茂波

官方委員

  • 財政司副司長黃偉綸
  • 商務及經濟發展局長丘應樺
  • 文化體育及旅遊局長楊潤雄
  • 發展局長甯漢豪
  • 財經事務及庫務局長許正宇
  • 創新科技及工業局長孫東
  • 金管局總裁余偉文
  • 「引進重點企業辦公室」主任容偉雄
  • 政府經濟顧問梁永勝

非官方委員

  • 查毅超
  • 趙柏基
  • 邱達根
  • 諸立力
  • 馮國經
  • 林建岳
  • 梁穎宇
  • 廖宜建
  • 單偉建
  • 沈向洋
  • 孫煜

 秘書

  • 「引進重點企業辦公室」執行總裁
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