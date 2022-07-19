政府部署發新一批銀色債券　保底息4厘才夠吸引

政府正籌備發行新一批銀色債券，據港交所（388）向券商發出通告表示，金管局已就今年度銀色債券發行提供經紀承諾書予證券經紀，有意參與發行銀色債券的中央結算系統參與者，包括往年曾參與銀色債券發行的證券經紀，須於下周三（27日）中午或之前，向金管局遞交已簽署的承諾書。未有簽署承諾書的證券經紀，將不能參與本財政年度銀色債券發行。

這次銀色債券的發行細節尚未知道，但不少市場人士認為，銀債3.5厘保底息已全無吸引力。在加息周期下，坊間港元定期存款也有2、3厘，而且利率尚未見頂，認為保底息至少要有4厘才夠吸引。若政府不上調銀債保底息，恐怕吸引力不足，認購反應必然差過去年，認購人數按年或減兩、三成。

據港交所向券商發出的通告指，金管局已就今個財政年度銀債發行向券商提供證券經紀承諾書，有意參與者須於7月27日中午或之前向金管局遞交經簽署的承諾書。

銀債 3.5 厘保底息全無吸引力

銀色債券於2016至17財政年度推出，旨在為本地長者提供穩定回報的投資產品。銀色債券年期為3年，每6個月付息一次，利息與平均按年通脹率掛鉤，並設有最低息率。政府去年8月發行300億元銀色債券，保底息率3.5厘，合資格認購年齡由65歲降至60歲。財政司司長陳茂波今年2月發表的《財政預算案》中表示，政府計劃在本年度發行不少於350億元的銀色債券。