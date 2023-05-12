政府：首季GDP按年增長2.7%　維持全年經濟預測3.5%至5.5%

隨着經濟復蘇，首季失業及就業不足情況繼續改善，經季節性調整失業率由上季3.5%，進一步跌至首季3.1%；就業不足率由1.5%，跌至1.2%。

本地方面，隨中港兩地防疫措施取消，消費氣氛大幅改善，私人消費開支在首季按年實質急升13.0%。在經濟前景改善下，整體投資開支回升5.8%。

政府經濟顧問梁永勝指，訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，本港經濟在2023年首季明顯改善，實質GDP回復按年增長2.7%，較上季收縮4.1%回升；經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值急升5.3%。

恒指住宅售價均見反彈

梁永勝指，本港股市在首季現大幅波動，季尾市場憂慮環球經濟前景和歐美銀行業受壓，股市受拖累，但恒指季末仍收報20,400點，較2022年年底高3.1%；同時本港經濟復蘇，市場氣氛有改善，住宅物業市場重現活力，使交投活動和住宅售價均見反彈。

訪港旅遊業續引領本港GDP增長

展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人次應會進一步增加；而勞工市場持續改善、消費券的發放及「開心香港」的一系列活動將為私人消費提供額外支持。

此外，亦料外圍價格壓力會稍緩和，但一段時間內維持顯著，使本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升，整體而言，通脹料未來會上升，料全年基本和整體消費物價通脹率的預測維持在2.5%及2.9%，與預算案公布預測一致。