政治局定調振經濟 恒指飆548點 夜期升穿21000

步入12月，市場密切關注內地高層會議。在中央經濟工作會議據傳在星期三召開前，中央政治局會議先舉行；定調2025年將採更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策；加上全方位擴大需求；令市場鼓舞，恒指在收市前40分鐘，扭跌為升，衝逾600點，令恒指收升548點，報20,414點；全日成交2,065億元。

期指繼續高水，截至昨晚10時，夜期報21,009點，較現貨高水595點，對比周五現貨收市19,865點，升超過1,100點。

加強超常規逆周期調節

《新華社》報道，政治局會議表明，2024全年經濟發展目標將順利達成；並闡明2025年一系列的政策。明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。根據內地媒體《財聯社》統計，上一次中央提出適度寬鬆的貨幣政策已經是15年前，此外，加強超常規逆周期調節一詞，更是歷史首次；可見中央大寬鬆措施的態度。