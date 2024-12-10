政治局定調振經濟 恒指飆548點 夜期升穿21000

步入12月，市場密切關注內地高層會議。在中央經濟工作會議據傳在星期三召開前，中央政治局會議先舉行；定調2025年將採更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策；加上全方位擴大需求；令市場鼓舞，恒指在收市前40分鐘，扭跌為升，衝逾600點，令恒指收升548點，報20,414點；全日成交2,065億元。
期指繼續高水，截至昨晚10時，夜期報21,009點，較現貨高水595點，對比周五現貨收市19,865點，升超過1,100點。
加強超常規逆周期調節
《新華社》報道，政治局會議表明，2024全年經濟發展目標將順利達成；並闡明2025年一系列的政策。明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。根據內地媒體《財聯社》統計，上一次中央提出適度寬鬆的貨幣政策已經是15年前，此外，加強超常規逆周期調節一詞，更是歷史首次；可見中央大寬鬆措施的態度。
全方位擴大內需
此外，會議文件也提到多項市場關心的發展，包括全方位擴大國內需求、提振消費，對比之前強調的供給側發展，此需求側的政策或被視為中央轉重視消費的信號；另外，也提及要穩住樓市和股市，並提高投資效益。
恒指40分鐘飆600點
消息在A股收市後公布，刺激港股在收市前40分鐘，直線飆升；最終收報20,414，升548點或2.8%，為11月11日以來再度重上兩萬關以上收市。科指更爆漲4.3%。
內房股亮麗 世茂升13%
藍籌差不多全線造好。美國國防授權法案沒有把生物科技列入，藥明生物(2269)及藥明康德(2359)均升近一成。科指領頭羊造好，美團(3690)、嗶哩嗶哩（9626）升超過5%。內房股向好，世茂(813)升13%。