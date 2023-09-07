政策曙光｜官媒倡撤限購限售 內房報復彈 百億資金追貨

內地連環鬆綁樓市措施之際，昨更有《證券時報》發表支持取消非必要限購限售以支持樓市復甦的言論，由於限購限售一直被指為樓市最大緊箍咒，加上文章出自官媒手筆有中央放風之嫌，觸發市場亢奮，內房股應聲集體爆升，湧入內房股掃貨的資金高逾百億元，佔主板成交12%，當中中國恒大集團(3333)飆83%最威，並連升4日累漲約1.3倍。中資券商亦連環唱好，指行業銷售見明顯反彈，料未來一至兩季股價續造好。

《證券時報》指，限購、限貸、限售等限制性政策在當前形勢下，繼續執行已不合時宜，目前要確保房地產市場的平穩，銷售端的穩定至關重要，當前急需在地產銷售端繼續加大政策支持力度；又指目前嘉興、瀋陽已取消限購和限售政策，非一線熱點城市的房地產購售限制性政策都可因城施策盡快取消。

恒大飆八成 融創錄26億成交

近月捱沽的債重內房股全線反彈，除恒大外，融創中國(1918)亦大飆68.4%，成交額高達26億元，為第五大活躍港股；世茂集團(813)急升53%；花樣年(1777)進帳四成；碧桂園(2007)亦大漲近21%，成交達28億元，為第二大活躍港股。綜合昨日最活躍20隻內房及物管股，合共成交額110億元。

中金：板塊未來3至6個月向好

中金及建銀國際齊齊唱好內房銷售。中金指，內地放寬樓市政策的力度超預期，並指內地新樓及二手銷售已出現築底跡象，尤其新樓銷售已連續3周按周走高，因而繼續看好板塊未來3至6個月表現，推薦龍湖集團(960)、綠城中國(3900)、華潤置地(1109)、建發國際(1908)及越秀地產(123)。建銀國際亦指，內地樓市銷售在上月明顯改善，政策亦走向正確方向，預計內房未來數月續受政策支持及提振，當中以潤地、越地及綠城等基本因素穩健者，股價重估動力更強。