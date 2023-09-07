熱門搜尋:
麥當勞 梁朝偉 肥蛙 天氣 綠色債券 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 銀色債券 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場
返回
財經
2023-09-07 04:30:26
日報

政策曙光｜官媒倡撤限購限售 內房報復彈 百億資金追貨

分享：
中國恒大集團

恒大連升4日，累漲1.3倍。(資料圖片)

內地連環鬆綁樓市措施之際，昨更有《證券時報》發表支持取消非必要限購限售以支持樓市復甦的言論，由於限購限售一直被指為樓市最大緊箍咒，加上文章出自官媒手筆有中央放風之嫌，觸發市場亢奮，內房股應聲集體爆升，湧入內房股掃貨的資金高逾百億元，佔主板成交12%，當中中國恒大集團(3333)飆83%最威，並連升4日累漲約1.3倍。中資券商亦連環唱好，指行業銷售見明顯反彈，料未來一至兩季股價續造好。

《證券時報》指，限購、限貸、限售等限制性政策在當前形勢下，繼續執行已不合時宜，目前要確保房地產市場的平穩，銷售端的穩定至關重要，當前急需在地產銷售端繼續加大政策支持力度；又指目前嘉興、瀋陽已取消限購和限售政策，非一線熱點城市的房地產購售限制性政策都可因城施策盡快取消。

恒大飆八成 融創錄26億成交

近月捱沽的債重內房股全線反彈，除恒大外，融創中國(1918)亦大飆68.4%，成交額高達26億元，為第五大活躍港股；世茂集團(813)急升53%；花樣年(1777)進帳四成；碧桂園(2007)亦大漲近21%，成交達28億元，為第二大活躍港股。綜合昨日最活躍20隻內房及物管股，合共成交額110億元。

中金：板塊未來3至6個月向好

中金及建銀國際齊齊唱好內房銷售。中金指，內地放寬樓市政策的力度超預期，並指內地新樓及二手銷售已出現築底跡象，尤其新樓銷售已連續3周按周走高，因而繼續看好板塊未來3至6個月表現，推薦龍湖集團(960)、綠城中國(3900)、華潤置地(1109)、建發國際(1908)及越秀地產(123)。建銀國際亦指，內地樓市銷售在上月明顯改善，政策亦走向正確方向，預計內房未來數月續受政策支持及提振，當中以潤地、越地及綠城等基本因素穩健者，股價重估動力更強。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受