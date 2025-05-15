敏華全年少賺10%削派息 股價曾挫逾4%

敏華指，，有信心在未來保持行業領先的盈利能力。

敏華指，2025財政年度全球家居市場呈現出複雜多變的態勢，內地市場消費信心受宏觀經濟環境影響，恢復進程緩慢，消費者在購買家居產品時更加謹慎。然而，中國政府推出的「以舊換新」補貼政策，為低迷的家居市場注入了一劑強心針，部分抵銷低迷內銷情況。海外市場方面，全球經濟逐步復甦，部分地區的消費需求有所回升，但貿易摩擦、匯率波動等情況逐漸顯現，對出口業務構成一定挑戰。

歐洲及其他海外市場收入上升 22.9%

內地市場方面，去年度門店數量淨增131間，至7,367間，期內中國市場實現銷售收入99.27億元，下跌17.2%，佔公司營業收入由去年的65%，下降至58.7%。海外市場方面，整體出口沙發產品約88.4萬套，增長約13%。其中，北美實現收入44.2億元，多3.2%，佔集團的營業收入由去年的23.3%，提升至26.2%。歐洲及其他海外市場貢獻收入14.69億元，上升22.9%，佔集團營業收入由去年的6.5%，提升至8.7%。

儘管面臨諸多挑戰，敏華指，憑藉集團在功能沙發領域的全球領導地位、強大的品牌實力、完善的產品線以及高效的營運管理體系，有信心在未來保持行業領先的盈利能力。