敏華去年多賺兩成 稱樓市疲弱下 消費動力在「以舊換新」

敏華去年全年派息30仙。圖左起為首席財務官曹方、執行董事戴全發、中國區總裁王兵、董事局主席黃敏俐、執行董事兼海外銷售總經理黃影影、美國區總裁Gabriele Natale及執行董事兼歐洲總裁Alan Marnie。

敏華控股(1999)公布3月底止全年業績，去年純利23.02億元，按年多20.2%；營業收入184.11億元，增6.1%；毛利72.48億元，漲8.5%，毛利率39.4%，增0.9個百分點；每股盈利59.09元，每股末期息15仙，多五成，全年派30仙，增兩成，派息比率50.7%。 敏華今日收報6.93元，升0.6元或9.5%。 中國市場收入升 8.1% 集團去年度中國市場收入升8.1%，至119.87億元，佔比65%；北美市場收入42.84億元，多2.3%，佔比24.1%；歐洲及其他海外市場收入11.95億元，升2.9%，佔比6.7%。集團指，過去3年北美市場在經歷高訂單至高庫存低訂單的極值變化，而中國處於房地產大幅調整的行情並漸入尾聲，集團透過積極拓展內地市場及調整銷售策略，提高產品研發能力及豐富產品線，加上利用規模化的產能、質量及成本優勢，旗下功能沙發銷量卜車續6年蟬聯全球第一。

功能沙發或有高速增長 董事局主席黃敏俐表示，中國房地產正發生歷史上未發生過的變化，以往新房大量增長，未來幾年再增大機會不大，因此供應已基本滿足需求。他認為，未來的新模式為在「以舊換新」，並估計中國仍有約2至3年需求由新房走向「舊換新」的轉變，對集團是大挑戰。不過利好因素在於，功能沙發賽跑在中國上有新需求，估計目前內地14億人只有不足一成人曾接觸功能沙發，因此預料會高速增長，「如當年由蹲廁轉換坐廁換馬桶一樣，會快速增長」，但承認單價或受壓，毛利率有大挑戰。