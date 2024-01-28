救市停不了！中證監叫停限售股借貨沽空

中證監公布，為貫徹以投資者為本的監管理念，加強對限售股出借的監管，經充分論證評估，進一步優化了融券(沽空)機制，具體包括：第一，全面暫停限售股出借；第二，將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。

中證監去年10月取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計畫出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例，新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。