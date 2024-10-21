救市兌現利港股 銀行貸款回購 券商質押入市 首期共涉8千億

三大金融監管機構：中國人民銀行、中證監和金融監督總局9.24聯手救市第一擊，開始落實。人行公布21家銀行等金融機構可放水上市公司回購或增持，首期額度3,000億元人民幣。此外，允許券商、基金和保險公司以資產向指定交易商抵押獲取資金在資本市場操作的SFISF機制，也公布20家券商名單；操作如箭在弦。
獲准放貸讓企業回購金融機構包括國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家。多家上市公司如中國石化(386)、中國外運(598)、中遠海能(1138)、中遠海發(2866)的A股昨公布獲銀行貸款回購，料支撐A股並受惠H股。
SFISF傳申請額度超2千億
可參加SFISF機制的券商和基金公司共20家，大部分都有香港分支；包括中金公司(3908)、國泰君安(1788)、華泰證券(6886)、申萬宏源(218)、光大證券(6178)、華夏基金、易方達基金、嘉實基金等；據內地媒體報道，首期額度5,000億元人民幣，有報道指申請額度已超過2,000億元人民幣。
除上述措施外，人行行長潘功勝上周五已預告今日會降低貸款市場報價利率 ，並在年底前擇機再降低存款準備金率。消息帶動上周五港股擺脫弱勢並一度逼近二萬一關，收市升725點，報20,804點，成交近2,600億元。
科技股成資金寵兒
此外，新質生產力包括科技股在國策推動下成資金寵兒。國家主席習近平在安徽考察後表示，要打造具有重要影響力科技創新策源地、經濟社會發展全面綠色轉型區等。上周五中芯國際(981)和華虹半導體(1347)已經分別爆升16%和12%。
思睿集團首席經濟學家洪灝認為，近期中央舉動意味焦點重新放在經濟增長，市傳人大常委將在11月第二周開會，討論和批准振興經濟政策。他指，若市場相信當局工具箱還有大量工具，那短期內救市數字並非最重要。