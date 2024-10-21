救市兌現利港股 銀行貸款回購 券商質押入市 首期共涉8千億

三大金融監管機構：中國人民銀行、中證監和金融監督總局9.24聯手救市第一擊，開始落實。人行公布21家銀行等金融機構可放水上市公司回購或增持，首期額度3,000億元人民幣。此外，允許券商、基金和保險公司以資產向指定交易商抵押獲取資金在資本市場操作的SFISF機制，也公布20家券商名單；操作如箭在弦。

獲准放貸讓企業回購金融機構包括國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家。多家上市公司如中國石化(386)、中國外運(598)、中遠海能(1138)、中遠海發(2866)的A股昨公布獲銀行貸款回購，料支撐A股並受惠H股。