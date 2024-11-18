救市初見成效 即遇貿易戰壓境 中央分心準備 中資股翻身添難度

9月底中央宣布救市第一擊；令10月數據陸續傳出少許佳音之際，地緣政治風險卻驟升。內地周五宣布，削減甚至取消多種商品包括銅、鋁材的出口退稅，料為貿易戰提前做轉變。券商摩根士丹利料中資股近期將較崎嶇，在盈利遜預期和地緣政治風險快速演化下，恐有下跌風險。 內地救市好消息陸續出現。周五公布的10月消費零售按年增4.8%，遠勝預期的3.8%，失業率也回落到5%；雖然固定資產投資和工業產值都稍遜預期。此外，地方債的化債方案也傳出啟動，5個省市包括江蘇、貴州、河南、青島、大連已計劃或啟動發行置換隱形債的操作，總數接近2,240億元人民幣。市場開始認為，今年中國經濟增長近5%目標有望守住;卻吹來逆風。

中資股盈利 或連續13季遜預期 大摩指，雖然中國大力救市，但MSCI中國指數有可能連續13季度盈利未能符預期，加上中國增長正面臨來自外部環境的不利因素比如關稅、弱人民幣等影響；在通縮壓力和地緣政治因素下，中資股盈利預測有機會再被下調。

迎貿易戰 貶人幣 增財赤多招並用 高盛雖然認為，美國新政府最終對華或只增20個百分點關稅，但料2025年中國出口只能持平，中國打出組合拳，包括減息40點子、擴大財赤1.8個百分點以支援經濟，中國的GDP增速仍要從4.9%下跌至4.5%。

主動取消削減多項出口產品退稅 不過，值得留意的是，中央周五公布，取消鋁材、銅材以及部分油脂等產品的出口退稅。另外，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%；相關股份表現值得留意。 恒指ADR指數高水52點 上周五，恒生指數收市報19,426點，但靠穩尚待確認。不過，恒指在ADR指數靠穩，並輕微高水52點。