救市憧憬｜發改委推22招降企業成本 貸款息穩中有降

發改委連同多部門聯合發表《關於做好2023年降成本重點工作的通知》，指今年降低實體經濟企業成本工作部際聯席會議，將重點組織落實好8個方面22項任務，以支援經營主體紓困發展，助力經濟運行整體好轉。相關措施包括推動貸款利率穩中有降，以及引導金融資源精準滴灌。

該通知指，將持續發揮貸款市場報價利率(LPR)改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。另外，亦會用好用足普惠小微貸款支援工具，繼續增加小微企業的首貸、續貸、信用貸。加快敢貸願貸能貸會貸長效機制建設，繼續開展小微、民營企業信貸政策導向效果評估，引導金融機構加大製造業中長期貸款投放力度，加強對創新型、科技型、專精特新中小企業信貸支持。