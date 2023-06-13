救市憧憬｜發改委推22招降企業成本 貸款息穩中有降

發改委連同多部門聯合發表《關於做好2023年降成本重點工作的通知》，指今年降低實體經濟企業成本工作部際聯席會議，將重點組織落實好8個方面22項任務，以支援經營主體紓困發展，助力經濟運行整體好轉。相關措施包括推動貸款利率穩中有降，以及引導金融資源精準滴灌。
該通知指，將持續發揮貸款市場報價利率(LPR)改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。另外，亦會用好用足普惠小微貸款支援工具，繼續增加小微企業的首貸、續貸、信用貸。加快敢貸願貸能貸會貸長效機制建設，繼續開展小微、民營企業信貸政策導向效果評估，引導金融機構加大製造業中長期貸款投放力度，加強對創新型、科技型、專精特新中小企業信貸支持。
重點產業出台減稅降費政策
其他措施方面，包括完善稅費優惠政策；對科技創新、重點產業鏈等領域，出台針對性的減稅降費政策；建立健全涉企收費監管長效機制；綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定；持續優化金融服務；支持中小微企業降低匯率避險成本；營造公平競爭市場環境；持續優化政務服務；規範招投標和政府採購制度；繼續階段性降低部分社會保險費率；延續實施部分穩崗政策；加強職業技能培訓；降低企業用地成本；加強重要原材料和初級產品保供穩價；完善現代物流體系；調整優化運輸結構；繼續執行公路通行費相關政策；加大拖欠中小企業賬款清理力度；引導企業加強全過程成本控制和精細化管理；支持企業轉型升級降本。