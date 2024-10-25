救市政策空窗期 港股受壓失10天線 美債息波動 困擾市場

焦點新股地平線上市，股價較招股價搶高，但最終升不足3%。

港股連升兩日後，在美股跌勢拖累下，昨日幾盡吐之前兩日升幅。恒指下跌270點，收報20,489點，失守10天線(目前處20,606點)，成交1,652億元。北水又轉淨走，全日淨沽4.7億元。內地部委頻繁發大招救市預期減去；市場預期審批財政部發債規模的人大常委會或要在11月第二周才開會；令市場的狂熱氣氛冷卻。

快跑股受壓

缺乏政策撐腰，恒指遇上美股調整，馬上無以為繼。今次升市火車頭受壓，美團(3690)和快手(1024)都跌近4%。嗶哩嗶哩(9626)更跌5%。

惠譽將藍籌內房龍湖集團(960)長期發行人違約評級從BB+下調至BB，展望仍為負面，股價挫3.6%；內房股普遍受壓，富力(2777)、融創(1918)、奧園(3883)都瀉6%。