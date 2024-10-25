救市政策空窗期 港股受壓失10天線 美債息波動 困擾市場

港股連升兩日後，在美股跌勢拖累下，昨日幾盡吐之前兩日升幅。恒指下跌270點，收報20,489點，失守10天線(目前處20,606點)，成交1,652億元。北水又轉淨走，全日淨沽4.7億元。內地部委頻繁發大招救市預期減去；市場預期審批財政部發債規模的人大常委會或要在11月第二周才開會；令市場的狂熱氣氛冷卻。
快跑股受壓
缺乏政策撐腰，恒指遇上美股調整，馬上無以為繼。今次升市火車頭受壓，美團(3690)和快手(1024)都跌近4%。嗶哩嗶哩(9626)更跌5%。
惠譽將藍籌內房龍湖集團(960)長期發行人違約評級從BB+下調至BB，展望仍為負面，股價挫3.6%；內房股普遍受壓，富力(2777)、融創(1918)、奧園(3883)都瀉6%。
蘋果傳削訂單 概念股捱沽
蘋果概念股全線下滑。天風國際證券分析師郭明錤在最新報告中，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone 16共削減訂單約1,000萬部，當中絕大部分是非Pro機型。蘋果概念股瑞聲科技(2018)、高偉電子(1415)和富智康集團(2038)都跌超過5%，丘鈦科技(1478)跌4.3%。
金價周二顯著回吐，拖累金礦股全線下跌。山東黃金(1787)挫4.3%，招金(1818)、中國黃金(2099)和紫金(02899)全部跌近2%。
新股半新股升幅急回
周二上市的華潤飲料(2460)，全日急吐9.6%，收15.08元，但仍較招股價14.5元高4%，成交有7億元。但昨日上市的另一隻觸目新股地平線機器人(9660)，首掛雖然曾高見5.5元，較招股價3.99元高37.8%，但收市只能升2.7%，收4.1元，成交有23.84億元。投資者倘帳面一手獲利66元。
美國無節制發債憂慮 恐困擾市場
事實上，美國總統選舉臨近，不確定性加劇，料將持續影響港股。美債息持續回升，周三晚更升至3個月高位；雖然昨晚早段有所回落，仍高位徘徊。晚上8時半，十年美債息報4.216%，二年則報4.057%。
CFA協會研究與政策中心最新調查報告顯示，在受訪逾4,000位投資專業人士中，達80%受訪者對美國政府財政的可持續性以及依賴無撥備的支出，表示嚴重憂慮。近三分之二受訪者相信，美元在未來5至15年內將失去其儲備貨幣地位。