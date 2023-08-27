救市｜中證監推3招撐市 收緊IPO 減保證金 限制大股東減持

首先上市公司存在破發、破淨情形，或者最近3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤30%，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持其公司股份。控股股東、實際控制人一致行動人比照上述要求執行；上市公司披露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執行。

三、突出扶優限劣，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

二、對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。

繼財政部、稅務總局將於星期一(8月28日)起將股票印花稅減半後，中國證監會亦連番出招穩股市。中證監指，充分考慮當前市場形勢，完善一二級市場逆周期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏，作出以下安排：

嚴控制其他上市公司股東減持總量

同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。證監會正在抓緊修改《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，提升規則效力層級，細化相關責任條款，加大對違規減持行為的打擊力度。

融資保證金最低比例降低至 80%

另外，為落實證監會近期發布的活躍資本市場、提振投資者信心的一籃子政策安排，促進融資融券業務功能發揮，更好滿足投資者合理交易需求，經中證監會批准，上海證券交易所、深圳證券交易所、北交所發通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例，由100%降低至80%，將於今年9月8日收市後實施。

近年來，融資融券業務穩健運行，交易機制持續優化，證券公司合規風控水準持續提升，投資者理性交易和風險防控意識明顯增強。截至今年8月24日場內融資融券餘額15,678億元人民幣，保證金比例維持較高水準，業務整體風險可控。在槓桿風險總體可控基礎下，適度放寬融資保證金比例，有利於促進融資融券業務功能發揮，盤活存量資金。

至於是次調整同時適用於新開倉合約及存量合約，投資者不必了結存量合約即可適用新的保證金比例。證券公司可綜合評估不同客戶征信及履約情況等，合理確定客戶的融資保證金比例。投資者應當繼續秉持理性投資理念，根據自身風險承受能力，合理運用融資融券工具。證監會將督促證券公司切實加強風險管理，做好投資者服務，保護投資者合法權益。