救市｜傳內地快減住房貸款息及人幣存款利息

繼財政部、中國證監會出手後，內地亦醞釀快將調低個人住房貸款存量利率，以及人民幣存款利率。內銀及內房股今日率先炒高。

首先，據內地網上流傳一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖，顯示銀行擬於8月30日(星期三)召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議，要求數管部、軟件中心、數據中心、測試中心、個金部/消保部、網金部等多個部門參與。據報，國有六大行之一的交通銀行(3328)的零信貸部門牽頭。

另外，招商銀行(3968)行長助理彭家文日前在業績會上則指，貸款市場報價利率(LPR)仍有下調空間，而存量房貸利率亦有大概率要下調。在存款利率市場化機制下，商業銀行自發地下調存款利率勢在必行。