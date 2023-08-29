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財經
2023-08-29 18:47:38

救市｜傳內地快減住房貸款息及人幣存款利息

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救市｜傳內地快減住房貸款息及人幣存款利息

傳交通銀行零信貸部門牽頭，召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議。(資料圖片)

繼財政部、中國證監會出手後，內地亦醞釀快將調低個人住房貸款存量利率，以及人民幣存款利率。內銀及內房股今日率先炒高。

首先，據內地網上流傳一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖，顯示銀行擬於830(星期三)召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議，要求數管部、軟件中心、數據中心、測試中心、個金部/消保部、網金部等多個部門參與。據報，國有六大行之一的交通銀行(3328)的零信貸部門牽頭。

另外，招商銀行(3968)行長助理彭家文日前在業績會上則指，貸款市場報價利率(LPR)仍有下調空間，而存量房貸利率亦有大概率要下調。在存款利率市場化機制下，商業銀行自發地下調存款利率勢在必行。

救市｜傳內地快減住房貸款息及人幣存款利息

據報道，工行、建行等多家銀行，正計劃將人民幣存款利率下調5至20個基點。(資料圖片)

存款利率將下調520個基點

此外，外電引述消息指，內地大型銀行正考慮進一步下調人民幣存款利率，倘落實減息，將是今年內第三次調整。據報道，中國工商銀行(1398)、建設銀行(939)等多家銀行，正計劃將人民幣存款利率下調520個基點，最快周五調整。

內銀內房齊造好  富力漲18%

內銀股今日普遍上升，其中哈爾濱銀行(6138)、渤海銀行(9668)分別升3%2.7%，交行則漲2.3%，東莞農商銀行(9889)則升2.2%

內房方面，富力地產(2777)18.1%，收報1.24元，綠城中國(3900)13.1%，至9.06元，融創中國(1910)12.6%，收0.98元，碧桂園(2007)12.3%，龍光集團(3380)及港龍中國(6968)則升9.5%

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