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財經
2023-08-27 18:07:33

救市｜內地調低股票印花稅五成 冀刺激交投

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救市｜內地調低股票印花稅五成 冀刺激交投

救市｜內地調低股票印花稅五成 冀刺激交投

為刺激內地股市交投，財政部、稅務總局周日(827)發公告指，為活躍資本市場、提振投資者信心，將於828(星期一)起，內地證券交易印花稅實施減半徵收。即內地A股證券交易印花稅率，將由現時的0.1%，下降至0.05%

時隔15年再減 828日生效

分析認為，內地時隔15年再度調低印花稅，將有助帶動股市交投，根據過往歷史，下調印花稅某程度上均刺激A股市場活躍度，尤其是2000年後的4次調整，市場提振效果可謂立竿見影。

據資料顯示，內地分別於2001116日、2005123日、2008424日調低股票印花稅，以及於20089月，將印花稅從雙邊徵收改為單邊徵收。其中2008年那次，內地股市首次單邊徵收印花稅，上證綜合指數於2008919日大漲9.45%2008920日滬指再漲7.77%

救市｜內地調低股票印花稅五成 冀刺激交投 救市｜內地調低股票印花稅五成 冀刺激交投

歷史數據顯示成交急增

至於成交額方面，20011116日、2008年的424日和2008919日，三次下調後5日的日均成交額，分別上漲79.4%116.5%129.5%；日均換手率相對前5日，分別上漲70.3%92.4%104.7%

至於內地網民認為這是預期之內。亦有網民指出，下調印花稅意義不大，會選擇清倉。

有網民指，「現在股市恐慌的程度，恐慌的時候救市能提振信心，現在是純粹悲觀，真用不著救。價值該回歸會回歸，趁現在攢倉位多好」。

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