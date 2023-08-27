救市｜內地調低股票印花稅五成 冀刺激交投

分析認為，內地時隔15年再度調低印花稅，將有助帶動股市交投，根據過往歷史，下調印花稅某程度上均刺激A股市場活躍度，尤其是2000年後的4次調整，市場提振效果可謂立竿見影。

為刺激內地股市交投，財政部、稅務總局周日(8月27日)發公告指，為活躍資本市場、提振投資者信心，將於8月28日(星期一)起，內地證券交易印花稅實施減半徵收。即內地A股證券交易印花稅率，將由現時的0.1%，下降至0.05%。

歷史數據顯示成交急增

至於成交額方面，2001年11月16日、2008年的4月24日和2008年9月19日，三次下調後5日的日均成交額，分別上漲79.4%、116.5%、129.5%；日均換手率相對前5日，分別上漲70.3%、92.4%、104.7%。

至於內地網民認為這是預期之內。亦有網民指出，下調印花稅意義不大，會選擇清倉。

有網民指，「現在股市恐慌的程度，恐慌的時候救市能提振信心，現在是純粹悲觀，真用不著救。價值該回歸會回歸，趁現在攢倉位多好」。