敘福樓AI漫畫風年報惹議 黃傑龍否認「大公司慳返幾千蚊」唔請設計師

敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍因其公司最新年報用上AI漫畫生成圖像風格人物在牛角用餐的畫面，與最近流行的「吉卜力風格」AI 生成圖片類似，引來網民於社交平台facebook批評他「咁大間上市公司慳返幾千蚊唔請設計師好cheap！」、「咁大間公司唔重視版權！」、「唔俾機會本地設計師」、「用咗AI唔敢認」等。黃傑龍事隔數日發長文呼冤，強調「你唔需要同意我，但希望你唔好誤會我」，強調公司有四名全職平面設計師，年報封面製作過程有專業團隊參與，而非「大公司慳返幾千蚊」。

黃傑龍在社交平台發長文回應，直斥指控「真係冤枉」。他強調自己一向積極推動AI應用，其社交平台橫額、早前與藝人謝霆鋒的合照，乃至2022年的公司年報封面均為AI生成，他經常向同事提及：「AI暫時唔會淘汰你，但係識用AI嘅人好大機會淘汰唔識用AI嘅人，所以必須增值自己學用AI。」

澄清聘有四名全職平面設計師 他澄清指公司共聘有四個全職平面設計師，用「正版Adobe」設計公司廣告等，並一直鼓勵設計師使用AI﹔今次年報封面設計是交予「專業周年年報公司」負責，更將雙方合約截圖作證，指對方聘用本地設計師，將他的心機及創意設計出每年的年報封面。他又提到，事實上周年年報公司給了三個封面讓其選擇，當中包括近期好紅的「手板玩具風」，但最終無選擇到是因為「太似玩具公司」。

「希望你唔好誤會我」 至於為何利用AI設計年報，他直言年報封面「從來都係呢份報告最不被重視的」，因「上市公司年報係一份非常專業嘅法律文件，內容異常沉悶，我相信買咗幾十年股票嘅人都冇幾多個真係會睇嗰間公司嘅年報，通常都係睇吓新聞嘅啫，冇幾多個真係攞本年報嚟睇」，而自己卻是「嘗試重視呢個封面嘅人，因為我覺得無論幾沉悶嘅文件，目的都係要溝通，所以我每年都會花精神去諗個封面嘅主題。」，又指敘福樓年報一直暗藏「彩蛋」，「呢啲全部都係有心機，本來冇人要求我做嘅嘢，但係自己放心機落去。」