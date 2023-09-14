教育股粉筆CEO網上轟女基金經理開會補妝不禮貌　當事人現身回應：一場誤會

內地基金圈再派「花生」，港股上市教育股粉筆（2469）的董事長張小龍疑於微信朋友圈怒轟一位女基金經理，認為遭遇對方在開會時的不禮貌對待，指責對方「補妝、擠痘痘」，又貼出該位基金經理的卡片，迅速引起關注。

粉筆CEO轟女基金經理開會時不禮貌

據網上流傳圖片顯示，張小龍在自己的微估朋友圈上寫道，日前到安信基金路演，遭遇對方基金經理不禮貌對待，他表示自己本已離開，還專登坐電梯上去罵對方10分鐘，揚言自己「不慣著她了，幫她父母教她做人。」

據張小龍表示，此次被指不禮貌的為一位譚姓女基金經理，張稱，在路演過程中該基金經理坐下來後，就沒有正眼看路演中的自己，而且聊天不到5分鐘後，她開始「一下打電話，一下回信息，而且還拿起手機背面鏡子對著照起來，對著自己補起妝」，又指她更當面擠痘痘。

張小龍又說，自己本來沒有那麼生氣，但聽說女基金經理之前對別的路演對象也是這樣，便非常憤怒；又形容自己「整天瘋瘋癲癲，但是從不亂吹牛也不忽悠人」，指自己後來給同事說，以後再遇到這種人，就要毫不客氣像一個潑婦罵街教育。