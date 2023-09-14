教育股粉筆CEO網上轟女基金經理開會補妝不禮貌　當事人現身回應：一場誤會

內地基金圈再派「花生」，港股上市教育股粉筆（2469）的董事長張小龍疑於微信朋友圈怒轟一位女基金經理，認為遭遇對方在開會時的不禮貌對待，指責對方「補妝、擠痘痘」，又貼出該位基金經理的卡片，迅速引起關注。
粉筆CEO轟女基金經理開會時不禮貌
據網上流傳圖片顯示，張小龍在自己的微估朋友圈上寫道，日前到安信基金路演，遭遇對方基金經理不禮貌對待，他表示自己本已離開，還專登坐電梯上去罵對方10分鐘，揚言自己「不慣著她了，幫她父母教她做人。」
據張小龍表示，此次被指不禮貌的為一位譚姓女基金經理，張稱，在路演過程中該基金經理坐下來後，就沒有正眼看路演中的自己，而且聊天不到5分鐘後，她開始「一下打電話，一下回信息，而且還拿起手機背面鏡子對著照起來，對著自己補起妝」，又指她更當面擠痘痘。
張小龍又說，自己本來沒有那麼生氣，但聽說女基金經理之前對別的路演對象也是這樣，便非常憤怒；又形容自己「整天瘋瘋癲癲，但是從不亂吹牛也不忽悠人」，指自己後來給同事說，以後再遇到這種人，就要毫不客氣像一個潑婦罵街教育。
當事人現身回應：一場誤會
內地網民據截圖中的卡片，找到涉事女事主身份，為安信基金女基金經理譚鈺娜，她目前任「安信工業4.0主題滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金」、「安信港股通精選混合基金」的發起基金經理。
其後譚鈺娜現身回應，她於微信朋友圈發布文章，寫道「這幾天我的鼻炎發作，在剛開始交流時，感覺鼻腔不適，我用手機鏡頭檢查是否有鼻涕和眼淚，並用紙巾略作擦拭。沒想到因為這個無心舉動，張董事長突然離開了交流，向電梯間快步走去。擔心張董事長可能有誤解，我在4點24分，也給粉筆公司CFO冉總發去消息，說明今天鼻炎發作可能讓張董事長產生誤會了，並沒有不尊重的意思。」她亦重申事件純屬一場誤會。
粉筆港股股價升至近5日高位
粉筆港股股價未受影響，周四（14日）現報4.97元，升1.6%，升至近5日高位，更一度升至5.19元。至於粉筆在2013年1月9日在港股上市，發行價為9.9港元，今年6月，粉筆一路大幅下挫，股價曾觸底2.96港元。
粉筆主要提供非學歷職業教育培訓服務的控股公司，經營三個分部，包括線下培訓服務分部，提供在線培訓課程服務、銷售圖書分部。