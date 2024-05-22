數字人民幣使用方法/試點/優惠一覽 內地跨境電子支付懶人包

數字人民幣／跨境電子支付｜金管局5月宣布，與中國人民銀行合作並擴大數字人民幣在香港跨境試行，成為首個數字人民幣跨境試點，在香港及內地可用作零售使用，更可透過轉數快（FPS）全天候24小時為錢包增值。以下《am730》將為讀者介紹開通錢包、增值方法、試點、優惠、增值方法等詳情。
數字人民幣｜甚麼是數字人民幣錢包？
數字人民幣（e-CNY），是由中國人民銀行（中國央行）所發行的數字形式法定貨幣，與實體人民幣1:1等值，自2019年起已在內地多個主要城市實體試點。而使用數字人民幣支付沒有手續費，作為央行發行的貨幣，安全性和保障性也更為周全。相比 WeChatPay、Alipay 等電子支付方案，數字人民幣跟其關係，類似於貨幣與錢包。
數字人民幣｜餘額上限
若要使用數字人民幣，必須開通錢包，而目前以香港人常用的方法只可申請的「第四類」匿名錢包，其餘額上限為人民幣10,000元，單筆支付金額上限為人民幣2,000元，日累計支付金額限額人民幣5,000元，而每年累計支付金額限額人民幣50,000元。 同時只可用於跨境支付，不可用作個人之間的轉帳。
數字人民幣｜增值方法
開通錢包後，用戶可透過「轉數快」以港元戶口或人民幣戶口增值，在內地主要城市以數字人民幣進行支付或消費，便利北上消費；亦可將Visa／Master信用卡綁定錢包直接支付或消費。
數字人民幣｜哪裡能用數字人民幣支付？
據金管局資料指，截至2024年4月底，內地共17個省市26個地區，逾1,000萬個商戶可用數字人民幣錢包作零售及支付，滿足消費者在衣、食、住、行等方面的支付需求。
香港目前約逾300家商戶受理，金管局亦指出，可使用商戶的數字會持續增加。部分接受數字人民幣的商戶會於店內張貼數字人民幣標誌，用戶亦可以向商戶查詢是否接受數字人民幣。
數字人民幣｜錢包試點地區
據央行資料顯示，北京、天津、河北省、大連、上海、江蘇省、杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華、福州、廈門、濟南、青島、長沙、廣東省、南寧、防城港、海南省、重慶、四川、昆明、西雙版納、西安、香港，均為數字人民幣錢包的試點地區。
數字人民幣｜香港區錢包營運機構
- 中國銀行
- 交通銀行
- 中國建設銀行
- 中國工商銀行
數字人民幣｜開通方法
有關開立數字人民幣錢包，可按以下步驟：
數字人民幣- Google Play下載連結
App Store 上的《數字人民幣》下載連結
- 先於Google Play或App Store下載「數字人民幣（e-CNY）錢包」應用程式
- 以香港手機號碼申請及註冊
- 過程中無須出示身分證或其他證明文件去核實身分，但開通錢包時，需要綁定四間運營銀行其中一間（中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、中國工商銀行）
數字人民幣｜增值途徑
香港用戶可透過本地17間零售銀行經「轉數快FPS」幫錢包增值，當中有6間支援由人民幣戶口增值、有11間提供即時港元兌人民幣增值服務支援，由用戶的港元戶口直接兌換人民幣增值數幣錢包，兌換匯率會即時顯示給用戶參考。同時，亦無須開立內地銀行戶口。
數字人民幣｜錢包增值方法
- 開啟數字人民幣錢包程式，按「充錢包」
- 輸入增值金額，再按「下一步」
- 在付款方式中選擇「轉數快」 或「添加銀行卡」
- 若選「轉數快」，可按立即付款後選擇可用於付款的香港手機銀行，頁面會自動跳轉到用戶選擇的手機銀行應用程式
- 選擇提款的戶口
- 按如常付款的流程，然後增值錢包，即可使用
數字人民幣｜11間有即時港元兌人民幣增值服務銀行
- 中國銀行（香港）
- 香港上海滙豐銀行
- 恒生銀行
- 交通銀行（香港）
- 東亞銀行
- 中國建設銀行（亞洲）
- 招商永隆銀行
- 富融銀行
- 中國工商銀行（亞洲）
- 渣打銀行（香港）
- 天星銀行
數字人民幣｜6間支援由人民幣戶口增值的銀行
- 富邦銀行
- 星展銀行
- 創興銀行
- 中信銀行
- 眾安銀行
- 大新銀行
數字人民幣｜錢包退款方法
如香港用戶開戶增值後，想將金額從數字人民幣錢包提取，可前往錢包運營機構的香港指定分行，申請將錢包內的「數字人民幣」換成現金。
可辦理分行
- 中國香港：中銀大廈分行、銅鑼灣分行、旺角分行、德福廣場分行、元朗分行、大埔分行
- 建銀（亞洲）：中環分行、九龍灣建行中心分行、大埔分行
- 工銀（亞洲）：灣仔分行、油麻地分行、將軍澳分行、屯門新墟分行
- 交銀（香港）：中區分行、九龍分行（油尖旺區）、荃灣分行
數字人民幣｜銀行消費紅包優惠一覽
中國香港
由即日起至5月26日，該行客戶可透過 BoC Pay 「數字人民幣專區」領取共200元數字人民幣消費紅包，於福田區指定商戶使用。同時，由即日起至5月30日，中銀香港推出「數字人民幣消費紅包」，供全新、現有客戶領取，適用於指定支持數字人民幣錢包付款商戶。
建銀（亞洲）
即日起至6月30日，首3,000名銀行或信用卡客戶，以香港手機號碼，透過該行手機銀行登記，並成功開立「建行錢包」，即可獲共100元數字人民幣跨境消費紅包，可到內地特選數字人民幣商戶使用。
工銀（亞洲）
合資格客戶於2024年5月31日前，在該行手機銀行進入登記「數字人民幣」優先體驗活動。首200名成功登記活動客戶，可於推廣期內下載數字人民幣App，以及用登記推廣活動時的香港手機號碼，並註冊工商銀行數字人民幣錢包，可獲4張各為50元數字人民幣消費紅包，合共200元，適用於內地及香港支援數字人民幣付款的指定線上及線下商戶。
交銀（香港）
由即日起至8月15日，該行手機銀行客戶，若透過轉數快為交通銀行「數字人民幣」錢包成功充值，首3,328名客戶可享數字人民幣100元獎賞。