數字人民幣使用方法/試點/優惠一覽 內地跨境電子支付懶人包

數字人民幣／跨境電子支付｜金管局5月宣布，與中國人民銀行合作並擴大數字人民幣在香港跨境試行，成為首個數字人民幣跨境試點，在香港及內地可用作零售使用，更可透過轉數快（FPS）全天候24小時為錢包增值。以下《am730》將為讀者介紹開通錢包、增值方法、試點、優惠、增值方法等詳情。

數字人民幣｜甚麼是數字人民幣錢包？

數字人民幣（e-CNY），是由中國人民銀行（中國央行）所發行的數字形式法定貨幣，與實體人民幣1:1等值，自2019年起已在內地多個主要城市實體試點。而使用數字人民幣支付沒有手續費，作為央行發行的貨幣，安全性和保障性也更為周全。相比 WeChatPay、Alipay 等電子支付方案，數字人民幣跟其關係，類似於貨幣與錢包。

數字人民幣｜餘額上限

若要使用數字人民幣，必須開通錢包，而目前以香港人常用的方法只可申請的「第四類」匿名錢包，其餘額上限為人民幣10,000元，單筆支付金額上限為人民幣2,000元，日累計支付金額限額人民幣5,000元，而每年累計支付金額限額人民幣50,000元。 同時只可用於跨境支付，不可用作個人之間的轉帳。

數字人民幣｜增值方法

開通錢包後，用戶可透過「轉數快」以港元戶口或人民幣戶口增值，在內地主要城市以數字人民幣進行支付或消費，便利北上消費；亦可將Visa／Master信用卡綁定錢包直接支付或消費。