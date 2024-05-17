數字人民幣｜可用香港手機號碼開錢包　金管局：不擔心影響港元流通

金管局宣布將擴大數字人民幣在香港的跨境試點，當局指初步階段可經4間銀行，包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行，以香港電話號碼開通數字人民幣錢包，並能夠使用轉數快(FPS)增值，直接從人民幣戶口扣數，或扣港幣戶口並即時兌換人民幣，亦可使用信用卡綁定付款。金管局表示，現階段香港市民開立戶口後，可在內地用於零售支付，暫時內地17個省市、26個地區，逾1,000萬商戶接受數碼人民幣付款；至於個人之間的轉帳則不適用。

每日累計支付金額5000元

數碼人民幣錢包在使用上設有一定金錢限額，每次使用最高2,000元；日累計支付金額5,000元；每年累計支付金額則為5萬元。香港方面，暫有300多個零售點可使用。增值方面，市民可經本地17間零售銀行經「轉數快」以人民幣進行增值，無需開立內地銀行戶口；其中11間提供「轉數快」增值服務的銀行支援從港幣戶口增值及信用卡支付。