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財經
2024-05-16 15:01:00

數字人民幣｜金管局周五舉行簡報會　4行可開通數字人民幣錢包

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數字人民幣｜金管局據報最快周五推行，可經4行開通錢包及FPS過數。

數字人民幣｜金管局據報最快周五推行，可經4行開通錢包及FPS過數。

金管局公布，周五（17日）就擴大數字人民幣在香港的跨境試點舉行簡報會。本地傳媒報道，初步階段可經四間銀行，包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行，開通數字人民幣錢包，並能夠使用轉數快（FPS）增值，直接從人民幣戶口扣數，或扣港幣戶口並即時兌換人民幣，同時也可用銀行卡增值。

而金管局指，周五的發布會將由金管局副總裁李達志主持。是次屬擴大數字人民幣在港的試點範圍，旨在讓更多香港市民可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並透過轉數快增值，便利有需要的港人在內地跨境支付，並方便內地遊客在港用數字人民幣消費。

香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖）

4行均支援轉數快增值

目前數字人民幣應用程式（App）已於手機應用程式商店上架，本港市民可隨時下載。據了解，初步階段工行、中行、建行及交行，向香港用戶提供數字人民幣錢包服務，市民可在App上選擇。

至於錢包增值，上述四行均支援轉數快增值，而至今參與轉數快增值的本港銀行至少有10多家，包括中銀香港、滙豐、恒生、渣打香港、東亞、工銀亞洲、交銀香港、招商永隆銀行、信銀國際、大新銀行、ZA  Bank（眾安銀行）等。

數字人民幣錢包開立只需手機號

據悉，數字人民幣錢包共分四類，如開立屬第四類的匿名錢包，只需提供一個手機號，而不用提供任何有效身份證件或銀行戶口資料，惟這類錢包支付限額較少，單筆支付上限只得2,000元人民幣，日累計支付上限5,000元人民幣，餘額上限則為1萬元人民幣。

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