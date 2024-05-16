數字人民幣｜金管局周五舉行簡報會　4行可開通數字人民幣錢包

金管局公布，周五（17日）就擴大數字人民幣在香港的跨境試點舉行簡報會。本地傳媒報道，初步階段可經四間銀行，包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行，開通數字人民幣錢包，並能夠使用轉數快（FPS）增值，直接從人民幣戶口扣數，或扣港幣戶口並即時兌換人民幣，同時也可用銀行卡增值。

而金管局指，周五的發布會將由金管局副總裁李達志主持。是次屬擴大數字人民幣在港的試點範圍，旨在讓更多香港市民可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並透過轉數快增值，便利有需要的港人在內地跨境支付，並方便內地遊客在港用數字人民幣消費。