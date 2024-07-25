數字王國股價曾升近一成，獲「股壇猛人」蔡朝暉入股及進駐科學園。

荷里活視效製作公司數字王國（547）近日進駐科學園設立國際創新研發中心，以及獲得「股壇猛人」蔡朝暉入股，周四（7月25日）股價一度升近一成。
數字王國7月25日早市曾升9.5%，至0.265元。目前該股暫報0.25元，升3.3%。
數字王國宣布進駐科學園
數字王國周三（7月24日），公布將進駐香港科學園設立國際創新研發中心。發布會亦邀得獲創新科技及工業局長孫東、創新科技及工業局工業專員（創新及科技）葛明 ，以及香港科技園公司行政總裁黃克強站台。
數字王國指，國際創新研發中心將促進合作交流，吸引全球頂級人才加盟，並與領先的學術機構、行業專家和創新者建立緊密合作，匯聚多方專業知識和先進技術，共同塑造數碼娛樂、人文、生活，以及創科產業創新發展等。
獲「股壇猛人」蔡朝暉入股
上周五（7月19日），「股壇猛人」、雲鋒基金聯合創辦人蔡朝暉於場外掃入10.6億股數字王國股份，每股平均價0.21元，涉資2.23億元。蔡朝暉在數字王國持股佔增至13.3%，為第三大股東。
數字王國歷多次配股、易手，現時最大股東為央企保利文化，持股量15.62%；其次為高誠資本前主席伍長寧，持股佔比13.46%，以及蔡朝暉，持股佔比13.28%。