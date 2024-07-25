數字王國股價曾升近一成，獲「股壇猛人」蔡朝暉入股及進駐科學園。

荷里活視效製作公司數字王國（547）近日進駐科學園設立國際創新研發中心，以及獲得「股壇猛人」蔡朝暉入股，周四（7月25日）股價一度升近一成。 數字王國7月25日早市曾升9.5%，至0.265元。目前該股暫報0.25元，升3.3%。

數字王國宣布進駐科學園 數字王國周三（7月24日），公布將進駐香港科學園設立國際創新研發中心。發布會亦邀得獲創新科技及工業局長孫東、創新科技及工業局工業專員（創新及科技）葛明 ，以及香港科技園公司行政總裁黃克強站台。