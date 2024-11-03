數學天才造假！中專生姜萍挾高分晉級全球數學競賽 阿里證「出貓」

2024 阿里巴巴(9988)全球數學競賽決賽結果正式公布，共有86名選手獲獎，其中金獎5名，銀獎10名，銅獎20名，優秀獎51名。值得注意的是，阿里達摩院的官方公告同時發布了一則說明，公布有關初賽中一度引發網民關注的「姜萍事件」的調查，指姜萍在初賽中，獲指導老師「王某某」在提供幫助，違反了外初賽關於「禁止與他人討論」的規則。
獲指導老師幫助 二人決賽均未獲獎
姜萍及「王某某」在決賽均未獲獎項及成績，阿里達摩院指，事件暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題，「對此，我們表示誠摯的歉意！」
排名第12位晉級 媲美名牌大學選手
今年6月13日，2024阿里巴巴全球數學競賽公布決賽名單，17歲的姜萍以93分的成績榮獲全球排名第12位的成績，入圍數學競賽決賽，是該比賽舉辦以來首位闖進決賽的中專在讀生，也是前30名中，唯一的女生，被籲為「天才少女」。至於初賽首20名的選手中，均來自知名大學學府如北京大學、清華大學、劍橋大學及麻省理工等。事件震驚學界並引發網上激烈輿論，質疑有人作弊。
姜萍在江蘇省漣水中等專業學校上學，學校的數學老師王閏秋據報注意到她遙遙領先的數學成績，推薦她學習高等數學教材。王閏秋在是次比賽的初賽中，以125成績晉級。
漣水中等專業學校同日亦公布指，據調查了解，王閏秋在比賽中對指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。經研究，校方給予王閏秋誡勉談話處理，取消本年度評先評優資格。
5位金獎得主 北大清華各佔兩席
至於今次決賽結果，5位金獎得主分別是北京大學的崔霄宇、解堯平，馬里蘭大學帕加分校的陳博文，清華大學的江城、陳淩毅。至於初賽中排名第26位的丹恩樂言是前30名中唯一的初中生，他摘得了組合與概率賽道的銅牌。