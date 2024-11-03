數學天才造假！中專生姜萍挾高分晉級全球數學競賽 阿里證「出貓」

阿里達摩院指，姜萍在初賽中，獲指導老師「王某某」在提供幫助，違反了外初賽關於「禁止與他人討論」的規則。(網上圖片)

2024 阿里巴巴(9988)全球數學競賽決賽結果正式公布，共有86名選手獲獎，其中金獎5名，銀獎10名，銅獎20名，優秀獎51名。值得注意的是，阿里達摩院的官方公告同時發布了一則說明，公布有關初賽中一度引發網民關注的「姜萍事件」的調查，指姜萍在初賽中，獲指導老師「王某某」在提供幫助，違反了外初賽關於「禁止與他人討論」的規則。

獲指導老師幫助 二人決賽均未獲獎

姜萍及「王某某」在決賽均未獲獎項及成績，阿里達摩院指，事件暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題，「對此，我們表示誠摯的歉意！」