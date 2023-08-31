數據｜港元存款7月減0.2% 人幣存款微升0.1%

7月份貸款與墊款總額跌1%，由年初截至7月底計減1.5%。其中在香港使用貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款當月下滑1.1%及0.6%。由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由6月底的88.7%，跌至7月底的87.8%。

至於本港人民幣存款在7月按月多0.1%，於7月底為9,079億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於當月為10,221億元人民幣，而6月份為10,892億元人民幣，即減6.2%。

金管局指，7月本港認可機構存款總額按月升1.2%，其中港元存款降0.2%或183億元，外幣存款則升2.7%。由年初截至7月底計，存款總額及港元存款分別升1.4%及1.5%。

受投資相關活動影響

另外，當月港元貨幣供應量M2及M3同時微跌0.2%，與去年同期比較均微升0.3%。經季節因素調整的港元貨幣供應量M1減0.3%，與去年同期比較則瀉19.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月份均升1%，與去年同期比較，M2及M3均揚2.3%。

由於按月貨幣統計數字或受到各種短期因素(例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動)影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。